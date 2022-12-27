Ankara Haber; Çankaya'lı Çocuklar Geleceğin Kodlarını Öğreniyorlar!

Çankaya Belediyesinin, çocukları teknoloji ile tanıştırdığı Çocuk Teknoloji Evinde güz dönemi dersleri tüm hızıyla sürüyor. Ocak ayının son haftasına kadar sürecek yeni dönem eğitimlerinde çocuklar, Robotik Kodlama, 3D Tasarım ve Kodlama alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Çankaya Belediyesinin Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan Çocuk Teknoloji Evinde 9-16 yaş arası 150 çocuk, hafta sonları iki saat teknolojiyle iç içe hem keyifli hem de verimli bir eğitim süresi geçiriyor. Sınıfların yaş gruplarına göre ayrıldığı eğitimlerde çocuklar yaşıtlarıyla arkadaşlık kurma imkânına sahip olacakları gibi yeni bilgiler öğrenme şansına da erişiyor.

BİLİMİN IŞIĞINDA EĞİTİYORUZ

Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 3 bin çocuğa teknoloji alanında eğitim veren Çocuk Teknoloji Evinin, çocukların bilişsel ve zihinsel gelişimlerine büyük katkısı olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankaya’ya yakışır şekilde bilimin ışığında çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz. Onların teknolojik konulara ayak uydurabilmeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.