2/B taşınmazlarının satışı için son gün 31 Aralık!

ANKARA (İGFA) - Şimdiye kadar 1 milyon vatandaşın tapularına kavuştuğu 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine yönelik satışına ilişkin düzenlemelerle ilgili bilgilendirme Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi.

31 Aralık 2022 tarihine dikkati çeken Bakanlık, süresi içerisinde başvurmayanların, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin, taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin başvuru ve ödeme süresinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığına vurgu yaptı.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşların hak kaybı yaşamamaları için başvuru ve ödemelerini yapmalarını istedi.