28 Ara 2022 - 10:11- Belediyeler G: 28 Ara 2022 - 10:12

Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Gençleri Lise ve Üniversiteye Ücretsiz Hazırlıyor!

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Çankaya Belediyesi’nin, lise ve üniversiteye geçiş sınavları için düzenlediği ücretsiz kurslar yoğun ilgi görüyor. 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri LGS, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ise YKS’ye Çankaya Belediyesi’nin Destek Eğitim Merkezleri’nde hazırlanıyor. 
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi Gençleri Lise ve Üniversiteye Ücretsiz Hazırlıyor! mask
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Çankaya Belediyesi’nin 9 merkezde açtığı ücretsiz sınavlara hazırlık kursları, Destek Eğitim Merkezi adı altında gençleri LGS ve YKS sınavlarına hazırlıyor. Örgün eğitime destek programı kapsamında oluşturulan Merkezlerde, öğrenciler derslerine tamamlayıcı eğitimleri alarak LGS ve YKS sınavlarına da en iyi şekilde hazırlanıyorlar. 

    

Eğitimler kapsamında 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri Fen ve Sosyal Bilimler, Türkçe ve Matematik derslerini Bademlidere, Sokullu, Birlik ve Esat Çankaya Evlerinde alıyor. 10, 11 ve 12. sınıflar ile mezun öğrenciler ise Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türkçe/Edebiyat, Coğrafya, Tarih ve Felsefe derslerini Yıldız, 100. Yıl, Bayraktar, Cebeci ve Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evlerinde alıyorlar.      

Seviye tespit sınavının ardından seviyelerine uygun sınıflarda haftalık ders programı doğrultusunda uygulanan dersler uzman branş öğretmenleri tarafından veriliyor. Uygulamalı test çözme teknikleri ile desteklenen kurslarda öğrenciler deneme sınavları ile kendilerini ölçme imkânı da bularak sınavlarına en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Çankaya Belediyesinde sınavlara hazırlanan gençler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetinden de yararlanabiliyor. Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezlerinde, bin 665 öğrenci sınavlara hazırlanıyor.      

TAŞDELEN: AMACIMIZ, GENÇLERİMİZİ GELECEĞE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLAMAK 

Eğitimde fırsat eşitsizliğini azaltmak amacıyla Destek Eğitim Merkezlerini oluşturduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu merkezlerimizde özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerden gelen çocuklarımıza destek oluyoruz. Ortaokul ve liselere devam eden gençlerimiz ile lise mezunlarına yönelik 12 farklı branşta tamamlayıcı ve destekleyici eğitimler verdiğimiz merkezlerimizde çocuklarımızı gelecekleri için çok önemli olan LGS ve YKS sınavlarına hazırlıyoruz” dedi.   

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28 Ara 2022 - 10:11 - Belediyeler

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