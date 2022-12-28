28 Ara 2022 - 13:54- Belediyeler G: 28 Ara 2022 - 13:55

Ankara Haber; Ankara Büyükşehirden Etimesgut’a Yeni Aile Yaşam Merkezi Projesi

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ABB Başkentlilerin sosyal faaliyetlerde bulunabilmesi, spor yaparak sağlıklı yaşam sürmesi ve mesleki kurslara katılarak el becerilerini geliştirmesi amacıyla Başkente yeni Aile Yaşam Merkezleri kazandırmaya devam ediyor.
Ankara Haber; Ankara Büyükşehirden Etimesgut’a Yeni Aile Yaşam Merkezi Projesi mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi’ne yeni bir Aile Yaşam Merkezi yapıyor. Temeli atılan merkez inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından havuz alanlarından spor merkezlerine, sanat ve müzik atölyelerinden etüt alanlarına kadar birçok faaliyet alanıyla hizmet verecek. 

Fen İşleri Daire Başkanlığı Etimesgut’a kazandırılacak yeni Aile Yaşam Merkezi’nin temelini attı. Merkezin inşaat çalışmalarının kısa sürede tamamlanması ve hizmete açılması hedefleniyor. 

7’DEN 70’E HERKESE HİZMET VERECEK

53 milyon 900 bin TL sözleşme bedeli ile Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi’ne yapılan merkez; kadın ve erkek havuz alanından kütüphaneye, fitnesstan yogaya, spor merkezinden etüt ve çalışma alanlarına, eğitim, sanat ve müzik atölyelerinden kafeterya ve otoparka kadar birçok faaliyet alanıyla 7’den 70’e herkese hizmet verecek.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin hızla sürdürdüğü inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşlar merkezden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

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28 Ara 2022 - 13:54 - Belediyeler

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