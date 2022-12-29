29 Ara 2022 - 11:54- Belediyeler G: 29 Ara 2022 - 11:55

Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Mini Defile!

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Pursaklar Belediyesi Altınova Ayşe Hatun Hanım Evi kursiyerleri, iki aylık çalışmalarının ardından kendi diktikleri ürünlerin mankenliğini üstlenerek, mini defile düzenledi.
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evleri Kursiyerlerinden Mini Defile! mask
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Pursaklar Belediyesi Altınova Ayşe Hatun Hanım Evlerindeki kursiyerler, ilmek ilmek örerek iki aylık çalışmaları ile hazırladıkları el örgüsü tasarımları, Altınova Mahalle Konağı’nda gerçekleştirilen mini defileyle tanıttı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in eşi Hacer Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Gürhan Yüzbaşıoğlu’nun eşi Şeyda Yüzbaşıoğlu, Kültür İşleri Müdürü Fadime Kibaroğlu ve Hanım Evleri kursiyerlerinin katılım sağladığı mini defile de, kendi diktikleri ürünlerin mankenliğini de üstlenen Ayşe Hatun Hanım Evleri kursiyerleri, dikkat çeken kıyafet dikimleri ile defileyi izleyenlerin büyük takdirini kazandı. 

‘‘Kadınlarımıza gereken desteğin verildiği zaman ne kadar büyük işlere imza attıklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor’’

Kursiyerlerin 2 ay gibi kısa bir süre de ortaya koydukları el emeği göz nuru ürünleri büyük bir gururla sergilediğini ifade eden Hacer Çetin; ‘‘Kursiyerlerimiz kendi diktikleri birbirinden değerli ve zerafetli kıyafetleri çok güzel bir resitalle sergileme imkânı buldular. Kadınlarımıza gereken desteğin verildiği zaman ne kadar büyük işlere imza attıklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Eğitim ile becerinin bütünleştirildiğinde nelerin ortaya çıkabileceğini herkese gösteren kursiyerlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.
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29 Ara 2022 - 11:54 - Belediyeler

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