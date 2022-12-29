E-Devlet Üzerinden EYT Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Gereken Adımlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayan EYT düzenlemesi ile yaptığı açıklaması ardından, EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu nasıl yapacakları konusunda araştırmalara başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmeden, E-Devlet üzerinden işlemlerin yapılması mümkün mü?

Sgk'dan Eyt Paylaşımı;

İŞTE BAŞVURU İÇİN GEREKEN ADIMLAR ŞÖYLE:

e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanır.

Ardından gelen ekranda 'yeni başvuru' sekmesine tıklanır. Tahsis talep türü olarak 'yaşlılık aylığı' seçilecek. SSK kapsamında aylık talep edecekler '4A SSK', Bağkur kapsamında ise '4B Bağkur' seçtikten sonra altta yer alan 'başvur' butonu tıklanır.

Karşınıza TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik gelecektir. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılır ve diğer iletişim bilgileri doldurulur. 'Aylık alıyor mu?' sorusunda da 'evet' ya da 'hayır' cevabı mutlaka işaretlenmeli. Sonraki 'ileri' butonuna basılacak ve 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ye gönderilmiş olacak.

E-devlet üzerinden emeklilik başvurusu yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: