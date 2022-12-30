Dünya devi Chery de Türkiye'de!

Chery, son yıllarda Ortadoğu ve Batı Asya pazarlarında son derece başarılı satış performansları sergilerken, AB pazarına resmi girişi için de aktif hazırlıklar yaparak küreselleşme hamlesini hızlandırmaya devam ediyor.

Chery’nin Türkiye’ye ilk etapta 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzımana sahip TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO, OMODA 5 modelleriyle giriş yapacağı bildirildi.

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, eşsiz coğrafi özellikleri ve stratejik konumu ile Türkiye, tüm global markaların olduğu gibi Chery’nin de uzun zamandır odağında olduğuna vurgu yaparak, "Chery son 4 yıldır, pazar araştırması, müşteri beklentilerinin analizi ve daha birçok farklı alternatiflerin fizibiliteleri sonucunda, Türkiye pazarına kendi yatırımı ile gelme kararı almıştır. Bu karar, markanın Türkiye pazarına olan inancının da tam bir göstergesidir” dedi.

CHERY OTOMOBİL Hakkında...

Chery, Çin'de kurulmuş bir otomobil üreticisidir. Şirket 1997 yılında kurulmuş ve Wuhu, Anhui eyaletinde bulunan bir tesisi vardır. Chery, Çin'in ilk yerli otomobil markalarından biridir ve özellikle orta sınıf ve üst sınıf otomobiller üretmektedir. Ayrıca, ülkeler dışında da otomobil satmaktadır ve dünya çapında birkaç satış noktası vardır. Şirket, Çin hükümetinin kontrolünde olan Çin Machinery Industry Corporation (CMIC) tarafından yönetilmektedir.