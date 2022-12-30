EYT düzenlemesi ne zaman devreye girecek? EYT Meclis'e ne zaman gelecek?

EYT düzenlemesi kapsamında emeklilik yaşının 60 olması nedeniyle, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve emekli olmak için gerekli sigortalılık süresini ve prim miktarını doldurmuş olanlar da bu yasa kapsamında emeklilik hakkı kazanabilecekler.

EYT yasası ile birlikte emeklilik yaşında uzatılmış olup, sigortalılık süresi ve prim miktarı artık önemli değil.

EYT yasağının kapsamında olanlar, emekli olmak için sigortalılık süresine ve prim miktarına bakılmaksızın emekli olma hakkına sahip olacaklar.

EYT düzenlemesi ne zaman devreye girecek?

EYT düzenlemesi ile birlikte EYT kapsamında olanların emekli olabilmeleri için yaş şartı aranmayacak ve sigortalılık sürelerine göre emekli olma hakları doğacak. Bu düzenleme ile birlikte EYT kapsamında olanlar emekli olabilirken, yaş şartı olanlar da emekli olma haklarını EYT düzenlemesine göre değerlendirebilecekler. EYT düzenlemesi ile birlikte emekli olma koşulları ve süreleri belirlenmiş olacak.

EYT Yasa Düzenlemesinin Meclis'e gelmesinin ardından 2023 Ocak ayında görüşülmesi bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması sebebiyle bu tarihte devreye girecektir. .