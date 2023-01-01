Tarihi Urfa Kalesi Artık Yürüyerek Gezilecek!

Türkiye'nin güneydoğusundaki Şanlıurfa, zengin tarihi ve kültürüyle bilinir ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Göbeklitepe, Karahantepe ve Tarihi Urfa Kalesi arkeolojik alanlarında devam eden kazı çalışmaları nedeniyle kent dünyanın dört bir yanından ilgi görüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle örümcek vinç kullanarak kazı çalışmalarını hızlandırdı. Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Şanlıurfa Kalesi Kazı Başkanı Arkeolog Prof. Dr. Gülriz Kozbe Başkanlığında yürütülen Urfa Kalesi Kazı alanı kente gelen yerli ve yabancı misafirlerinde de ziyaret etmek istediği alanlardan biri oluyor.

Eserlerin ve zeminin korunması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, partner kurumların da desteğiyle, yürüyüş yolu ve fotoğraf alanı gibi tarihi alanların korunmasına öncelik veren koruyucu yüzeyler yerleştirmiştir.

Halil-ür Rahman bölgesinde yer alan Tarihi Urfa Kalesi'ndeki kazı çalışmaları tamamlandığında, ziyaretçilerin şehrin tarihini ve doğal güzelliklerini daha kolay keşfetmesi ve öğrenmesi sağlanacak. Doğal güzellikleri, gastronomisi ve müzikleri ile her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Şanlıurfa'nın 2023 yılında İslam ülkeleri ve dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı misafirleri ağırlaması bekleniyor. Halil-ür Rahman bölgesinde bulunan Tarihi Urfa Kalesi'nde yapılacak kazı çalışmaları, ziyaretçilerin şehrin tarihini ve doğal güzelliklerini daha kolay keşfetmesini ve öğrenmesini sağlayacak.

Doğal güzellikleri, gastronomisi ve müzikleri ile her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Şanlıurfa'nın 2023 yılında İslam ülkeleri ve dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı misafirleri ağırlaması bekleniyor. Halil-ür Rahman bölgesinde bulunan Tarihi Urfa Kalesi'nde yapılacak kazı çalışmaları, ziyaretçilerin şehrin tarihini ve doğal güzelliklerini daha kolay keşfetmesini ve öğrenmesini sağlayacak.

Doğal güzellikleri, gastronomisi ve müzikleri ile her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Şanlıurfa'nın 2023 yılında İslam ülkeleri ve dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı misafirleri ağırlaması bekleniyor.