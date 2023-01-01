Ankaralı Hatice Teyze'den Mehmetçik'i Isıtan Hediye!

ANKARA - Ankara'da ikamet eden Hatice Günar, zorlu kış şartlarında görev yapan askerlere 150 adet bere ve boyunluk hediye etti.

Erzurum Kargapazarı'ndaki Hava Radar Kıta Komutanlığı'ndaki Askerlere teslim edilen hediyeleri almak için askeri yetkililer Hatice'yi evinde ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı Hatice'ye teşekkür ederek sağlık, mutluluk ve uzun ömürler diledi. Bu tür düşünceler, inançlar ve davranışların önemi ve değeri çok büyüktür. Hatice Teyze'nin bu güzel jesti, Mehmetçikler için önemli bir destek olmuş olacaktır ve onların moralini de yükseltecektir.