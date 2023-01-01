ANKARA - Ankara'da ikamet eden Hatice Günar, zorlu kış şartlarında görev yapan askerlere 150 adet bere ve boyunluk hediye etti.
01 Oca 2023 - 14:41- Gündem Güncelleme: 01 Oca 2023 - 14:42
Ankaralı Hatice Teyze'den Mehmetçik'i Isıtan Hediye!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kendilerine ulaşan Hatice Teyze'yi evinde ziyaret eden askeri yetkililer, hediyeleri teslim aldı. Ardından Erzurum Kargapazarı’ndaki Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçikler için Hatice teyzenin hediye ettiği bere ve boyunlukları teslim edildi.