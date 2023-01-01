01 Oca 2023 - 14:41- Gündem G: 01 Oca 2023 - 14:42

Ankaralı Hatice Teyze'den Mehmetçik'i Isıtan Hediye!

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kendilerine ulaşan Hatice Teyze'yi evinde ziyaret eden askeri yetkililer, hediyeleri teslim aldı. Ardından Erzurum Kargapazarı’ndaki Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçikler için Hatice teyzenin hediye ettiği bere ve boyunlukları teslim edildi.
Ankaralı Hatice Teyze'den Mehmetçik'i Isıtan Hediye! mask
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ANKARA - Ankara'da ikamet eden Hatice Günar, zorlu kış şartlarında görev yapan askerlere 150 adet bere ve boyunluk hediye etti.

Erzurum Kargapazarı'ndaki Hava Radar Kıta Komutanlığı'ndaki Askerlere teslim edilen hediyeleri almak için askeri yetkililer Hatice'yi evinde ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı Hatice'ye teşekkür ederek sağlık, mutluluk ve uzun ömürler diledi.

Bu tür düşünceler, inançlar ve davranışların önemi ve değeri çok büyüktür. Hatice Teyze'nin bu güzel jesti, Mehmetçikler için önemli bir destek olmuş olacaktır ve onların moralini de yükseltecektir.
# Hatice Günar kimdir, ankara

01 Oca 2023 - 14:41 - Gündem

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