Kocaeli Bilim Merkezi’ne Rekor Ziyaret! Kocaeli Bilim Merkezi neler var?

KOCAELİ - 220.000 ziyaretçi çeken ve 11.625 kişinin katıldığı 15 etkinliğe ev sahipliği yapan Kocaeli Bilim Merkezi, 2022'de başarılı bir yıl geçirmiş görünüyor.

Bilim Merkezi, sergiler ve galerilerin yanı sıra her yıl düzenlenen Gökyüzü Gözlem Festivali ve Doğa Bilimleri Festivali gibi çeşitli etkinlikler sunmaktadır. Ayrıca fizik, kimya, biyoloji, astronomi, roket ve havacılık, elektrik ve elektronik, mekatronik ve robotik, matematik ve mantık oyunları, yer bilimleri ve arkeoloji gibi çeşitli bilimsel alanlarda atölye çalışmaları sunmaktadır. Bu atölyeler, ziyaretçilerin aynı anda öğrenmelerini ve eğlenmelerini sağlamaktadır.

220 BİN KİŞİ ZİYARETE GELDİ

Kocaeli Bilim Merkezi 2022 yılında toplam 220 bin 589 ziyaretçiyi ağırladı. Bilim Merkezi binlerce ziyaretçiyi kendine çeken sergi ve galeri alanlarının yanı sıra yıl içinde gerçekleştirdiği etkinliklerle de adından söz ettiriyor.

Geleneksel hale gelen Gökyüzü Gözlem Şenliği, Doğada Bilim, Bilim Şenlikleri gibi organizasyonları gerçekleştirmeye 2022 yılında da tüm hızıyla devam etti. 2022 yılında gerçekleştirilen 15 etkinliğe toplam 11 bin 625 kişi katılım sağladı.

Kocaeli Bilim Merkezi, 2022 yılında da gerçekleştirdiği Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi, roket ve havacılık, elektrik ve elektronik, mekatronik ve robotik, Matematik ve zekâ oyunları, yer bilimleri ve Arkeoloji gibi bilim dallarından oluşan atölyelerde eğlenerek öğrenmenin adresi olmaya devam ediyor.

5 BİN 726 KİŞİ EĞİTİM ALDI

4-13 yaş grubuna yönelik olarak gerçekleştirilen bilim atölyelerinde 70 farklı atölye içeriğinin yanı sıra 7-70 yaş aralığındakilerin katılım sağladığı Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı’nda kodlama eğitimleri ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. 2022 yılında haftalık olarak gerçekleştirilen bilim atölyeleri, olarak gerçekleştirilen Mucit Dünyası eğitimleri ve PÜF(Proje Üretim Fabrikası) Laboratuvarı eğitimlerinde toplam 5 bin 726 kişi eğitim aldı.

Kocaeli Bilim Merkezi 2023 yılında da gerçekleştireceği atölye, etkinlik ve özel organizasyonlarla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.