03 Oca 2023 - 00:24- Belediyeler

Ankara Haber; Pursaklar Yeni İstihdam Kapılarını Açılıyor!

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede yeni hizmete açılan işyerlerinin kurdelelerini keserek, açılışlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.
Ankara Haber; Pursaklar Yeni İstihdam Kapılarını Açılıyor! mask
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İlçe genelinde hizmet veren esnaflarla sürekli iletişim halinde olan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnafların en mutlu günlerinde yanlarında ve destek olmaya devam ediyor. İşçi ve işveren arasında köprü kurmak amacıyla hizmet veren İstihdam Şefliğince yeni hizmete açılan iş yerlerine de vatandaşları yönlendirdiklerini ifade eden Başkan Çetin, Pursaklar'da hizmet vermeye başlayan işletmenin açılış törenine katılarak hayırlı olsun dileğinde bulundu.

‘‘Pursaklar'da istihdama yönelik her açılışa büyük bir memnuniyetle katılarak kurdelelerini kesiyoruz’’

Her açılan yeni işletmenin vatandaşlara yeni iş kapılarının aralandığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Her yeni işletmenin hizmete girmesi hem ekonomiye, hem de ilçenin istihdamına katkı sağlıyor. Pursaklar'da istihdama yönelik her açılışa büyük bir memnuniyetle katılarak kurdelelerini kesiyoruz. Yeni açılan iş yerlerinin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, işletmelerimizin bereketli ve helal kazançlar kazanmasını temenni ediyorum” dedi.
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03 Oca 2023 - 00:24 - Belediyeler

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