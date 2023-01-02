Ankara Haber; Sincan'lı Minikler Enerjilerini Jimnastikle Atıyor...

Sincan Belediyesi Anne Çocuk Oyun Evlerinde 3-6 yaş arası çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler yer alıyor. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlayan etkinliklerin başında ise jimnastik geliyor. Sinir ve kas koordinasyonunu geliştirmeye yardımcı olan jimnastik Anne Çocuk Oyun Evlerinde çocukların her hafta severek yaptığı bir spor.

Anneleriyle birlikte keyifli vakit geçiren minikler enerjilerini jimnastik yaparak atıyor. Jimnastik derslerinde öğretmenlerinin gösterdiği hareketleri hep birlikte yapan çocukların bu hareketler sayesinde kas gelişimleri destekleniyor. Anne Çocuk Oyun Evlerinde sporun yanında dans, ritim ve resim dersleriyle de sanat sevgisi aşılanıyor. Yabancı dil eğitiminin de verildiği evlerde çocuklar İngilizce derslerinde kavramları oyun oynayarak öğreniyor.

Katılımın ücretsiz olduğu bu evler Temelli, Yenikent, Evliya Çelebi Anne Çocuk Oyun Evi olmak üzere haftada 6 gün hizmet veriyor.