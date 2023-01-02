02 Oca 2023 - 12:39- Belediyeler G: 02 Oca 2023 - 12:40

Ankara Haber; Sincan'lı Minikler Enerjilerini Jimnastikle Atıyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Hem çocuklar hem de annelerin yüzünü güldüren Sincan Belediyesi Anne Çocuk Oyun Evleri’nde çocuklar jimnastik dersleriyle eğlenirken bir yandan da spor yapma kültürünü küçük yaştan itibaren edinmiş oluyorlar.
Ankara Haber; Sincan'lı Minikler Enerjilerini Jimnastikle Atıyor... mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sincan Belediyesi Anne Çocuk Oyun Evlerinde 3-6 yaş arası çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler yer alıyor. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlayan etkinliklerin başında ise jimnastik geliyor. Sinir ve kas koordinasyonunu geliştirmeye yardımcı olan jimnastik Anne Çocuk Oyun Evlerinde çocukların her hafta severek yaptığı bir spor.

Anneleriyle birlikte keyifli vakit geçiren minikler enerjilerini jimnastik yaparak atıyor. Jimnastik derslerinde öğretmenlerinin gösterdiği hareketleri hep birlikte yapan çocukların bu hareketler sayesinde kas gelişimleri destekleniyor. Anne Çocuk Oyun Evlerinde sporun yanında dans, ritim ve resim dersleriyle de sanat sevgisi aşılanıyor. Yabancı dil eğitiminin de verildiği evlerde çocuklar İngilizce derslerinde kavramları oyun oynayarak öğreniyor. 

Katılımın ücretsiz olduğu bu evler Temelli, Yenikent, Evliya Çelebi Anne Çocuk Oyun Evi olmak üzere haftada 6 gün hizmet veriyor.

# Ankara Haber; Sincan'lı Minikler Enerjilerini Jimnastikle Atıyor..., ankara, ankara sincan, sincan belediyesi, Sincan Anne Çocuk Evleri
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Yeni İstihdam Kapıları Pursaklar’da Açılıyor! mask
Ankara Haber; Yeni İstihdam Kapıları Pursaklar’da Açılıyor!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Şefkat Evleri Hasta ve Hasta Yakınlarını Misafir Etmeye Devam Ediyor! mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Şefkat Evleri Hasta ve Hasta Yakınlarını Misafir Etmeye Devam Ediyor!
Ankara Haber; Pursaklar'da Yenilenen Park Altınova Mahallesine Çok Yakıştı... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Yenilenen Park Altınova Mahallesine Çok Yakıştı...
Ankara Haber; Keçiören Huzurevinde Yeni Yıl Coşkusu! Başkan Altınok Asırlık Çınarlarla Birlikte... mask
Ankara Haber; Keçiören Huzurevinde Yeni Yıl Coşkusu! Başkan Altınok Asırlık Çınarlarla Birlikte...
Ankara Haber; Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz; Bir Eser, Bir İz Bırakmak İstiyoruz! mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz; Bir Eser, Bir İz Bırakmak İstiyoruz!
Ankara Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır? Ankara Araç Muayene Ücreti 2023 Ne Kadar? Ankara'da Araç Muayene İstasyonu Nerede Var? mask
Ankara Araç Muayene Randevusu Nasıl Alınır? Ankara Araç Muayene Ücreti 2023 Ne Kadar? Ankara'da Araç Muayene İstasyonu Nerede Var?
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Ligin İlk Yarısını Lider Tamamladı! mask
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Ligin İlk Yarısını Lider Tamamladı!
Ankara Haber; Altındağ Zabıtası Görev Başında! Ekipler Fırınlara Sıkı Denetim! mask
Ankara Haber; Altındağ Zabıtası Görev Başında! Ekipler Fırınlara Sıkı Denetim!
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi 14 Açılış ve İki Yeni Temel İle 2022’ye Damgasını Vurdu! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi 14 Açılış ve İki Yeni Temel İle 2022’ye Damgasını Vurdu!
Ankara Haber; Sincan Yüzme Havuzlarına Kavuşuyor! Yeni Çimşit Mahallesi Yüzme Havuzu Tamamlandı... mask
Ankara Haber; Sincan Yüzme Havuzlarına Kavuşuyor! Yeni Çimşit Mahallesi Yüzme Havuzu Tamamlandı...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Yeni İstihdam Kapıları Pursaklar’da Açılıyor! mask
Ankara Haber; Yeni İstihdam Kapıları Pursaklar’da Açılıyor!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Şefkat Evleri Hasta ve Hasta Yakınlarını Misafir Etmeye Devam Ediyor! mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Şefkat Evleri Hasta ve Hasta Yakınlarını Misafir Etmeye Devam Ediyor!
Ankara Haber; Pursaklar'da Yenilenen Park Altınova Mahallesine Çok Yakıştı... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Yenilenen Park Altınova Mahallesine Çok Yakıştı...
Ankara Haber; Keçiören Huzurevinde Yeni Yıl Coşkusu! Başkan Altınok Asırlık Çınarlarla Birlikte... mask
Ankara Haber; Keçiören Huzurevinde Yeni Yıl Coşkusu! Başkan Altınok Asırlık Çınarlarla Birlikte...
Ankara Haber; Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nda Restorasyon Çalışmaları Başlıyor! Tarih Yeniden Canlanıyor! mask
Ankara Haber; Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nda Restorasyon Çalışmaları Başlıyor! Tarih Yeniden Canlanıyor!
Ankara Haber; Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz; Bir Eser, Bir İz Bırakmak İstiyoruz! mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz; Bir Eser, Bir İz Bırakmak İstiyoruz!
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Ligin İlk Yarısını Lider Tamamladı! mask
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Ligin İlk Yarısını Lider Tamamladı!
Ankara Haber; Altındağ Zabıtası Görev Başında! Ekipler Fırınlara Sıkı Denetim! mask
Ankara Haber; Altındağ Zabıtası Görev Başında! Ekipler Fırınlara Sıkı Denetim!
Ankara Haber; Yılbaşı Gecesi Ankara'da EGO, Metro ve Ankaray Çalışma Saatleri Uzatıldı! Gece Saat; 03.00 Kadar Çalışıyor... mask
Ankara Haber; Yılbaşı Gecesi Ankara'da EGO, Metro ve Ankaray Çalışma Saatleri Uzatıldı! Gece Saat; 03.00 Kadar Çalışıyor...
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi 14 Açılış ve İki Yeni Temel İle 2022’ye Damgasını Vurdu! mask
Ankara Haber; Çankaya Belediyesi 14 Açılış ve İki Yeni Temel İle 2022’ye Damgasını Vurdu!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Yeni İstihdam Kapıları Pursaklar’da Açılıyor! mask
Ankara Haber; Yeni İstihdam Kapıları Pursaklar’da Açılıyor!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Şefkat Evleri Hasta ve Hasta Yakınlarını Misafir Etmeye Devam Ediyor! mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Şefkat Evleri Hasta ve Hasta Yakınlarını Misafir Etmeye Devam Ediyor!
Ankara TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak? Ankara TOKİ Kura Çekimlerinde Son Dakika! Tarihler Belli Oldu… mask
Ankara TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak? Ankara TOKİ Kura Çekimlerinde Son Dakika! Tarihler Belli Oldu…
Ankara Haber; Pursaklar'da Yenilenen Park Altınova Mahallesine Çok Yakıştı... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Yenilenen Park Altınova Mahallesine Çok Yakıştı...
Ankara Haber; Keçiören Huzurevinde Yeni Yıl Coşkusu! Başkan Altınok Asırlık Çınarlarla Birlikte... mask
Ankara Haber; Keçiören Huzurevinde Yeni Yıl Coşkusu! Başkan Altınok Asırlık Çınarlarla Birlikte...
Ankara Haber; Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nda Restorasyon Çalışmaları Başlıyor! Tarih Yeniden Canlanıyor! mask
Ankara Haber; Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nda Restorasyon Çalışmaları Başlıyor! Tarih Yeniden Canlanıyor!
Ankara Haber; Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz; Bir Eser, Bir İz Bırakmak İstiyoruz! mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz; Bir Eser, Bir İz Bırakmak İstiyoruz!
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Ligin İlk Yarısını Lider Tamamladı! mask
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Ligin İlk Yarısını Lider Tamamladı!
Ankara Haber; Altındağ Zabıtası Görev Başında! Ekipler Fırınlara Sıkı Denetim! mask
Ankara Haber; Altındağ Zabıtası Görev Başında! Ekipler Fırınlara Sıkı Denetim!
Ankara Haber; ANKESOB Sincan'da Elektrikli Araçları Anlattı! mask
Ankara Haber; ANKESOB Sincan'da Elektrikli Araçları Anlattı!

02 Oca 2023 - 12:39 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL