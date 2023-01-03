03 Oca 2023 - 10:07- Gündem G: 03 Oca 2023 - 10:08

Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bugün Belli Olacak!

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Aralık ayı enflasyon rakamı, bu oranın açıklamasında belirleyici olacak.
Memur ve Emeklinin Zam Oranı Bugün Belli Olacak! mask
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Başta memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak rakamlarla belirleyici olacak. Aralık ayı enflasyonuyla netleşecek olan 2022'nin son 6 aylık enflasyon verisi, milyonların gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.

Hatırlanacağı gibi, Temmuz ile Kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre memur ve emeklilerinin zam oranı şu an yüzde 15,11 olarak gözüküyor. Bu arada Memur-Sen'in beklentisi asgari ücretteki iyileştirme yapılması gerektiği yönündeydi.
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03 Oca 2023 - 10:07 - Gündem

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