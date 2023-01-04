Ankara Haber; Pursaklar'da Vizyon İlk Toplantısı Yapıldı! Başkan Ertuğrul Çetin...

Pursaklar Belediye Meclisi'nde yeni yılın ilk toplantısı olma özelliği taşıyan Ocak ayının ilk oturumu, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkan Ertuğrul Çetin, geçen yılın değerlendirmesinin ardından, 2023 yılında da adından söz ettirecek vizyon projelere imza atarak hizmetlerle dolu bir yılın kendilerini beklediğini ifade etti.

‘‘2022 yılında eğitimden kültüre, sanattan spor, üst yapıdan estetik alanlara kadar birçok hizmeti halkımızla buluşturduk’’

Kaynakları israf etmeden hizmetlerle dolu bir yılın daha kendilerini beklediğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘2022 yılında eğitimden kültüre, sanattan spor, üst yapıdan estetik alanlara kadar birçok hizmeti halkımızla buluşturduk. Ortaya koymuş olduğumuz çalışmaların, projelerin ve hizmetlerin hayat bulmasında en büyük pay ilçemizi birlikte yönettiğimiz hemşehrilerimizdir.

2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerimize, projelerimize ve çalışmalarımıza büyük bir hızla devam edeceğiz. İlçemiz için önemli kararların alınacağı meclis toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm çalışma arkadaşlarıma 2023 yılında muvaffakiyetler diliyorum" dedi.