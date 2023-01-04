Özel Okul 2023 Ücretleri Bugün Belli Oluyor!

ANKARA (İGFA) - Gözler özel okul ücretlerine yapılacak zamma çevrildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, velilerin çıkarlarını koruyacak şekilde bir belirleme yapılarak oranın bugün kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

Bugün öğleden sonra özel öğretim kurumlarının tüm temsilcileriyle bir değerlendirme yapacaklarını ifade eden Bakan Özer, "Tabii, sadece TEFE ve TÜFE oranlarına bakmayacağız çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı, bugün belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" diye konuştu.