Ankara Haber; Pursaklar Büyüyor, Yol Ağı Genişliyor!

Değişen, dönüşen ve hızla büyüyen ilçede Pursaklar Belediyesi, vatandaşların modern yollarda, güven altında seyahat edebilmeleri için yeni imar yolları açmaya devam ediyor. Ulaşım ağını genişletmek ve geliştirmek için yoğun mesai Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, artan nüfus oranı ve ilçe dışından vatandaşların yoğun ilgi göstermesi nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yeni yerleşim yerlerine, yeni imar yolları kazandırıyor.

‘‘Yeni imar yollarıyla birlikte halkımız, ev ve iş yerlerine güvenle ve huzurla ulaşım sağlayabilecek’’

Artan nüfusa ek olarak vatandaşlar tarafından tercih edilen bir ilçe olması nedeni ile yeni yollar imar ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşehrilerimizin istedikleri yere rahatlıkla ulaşabilmeleri için ilçemizin farklı noktalarında yeni imar yolları açmayı sürdürüyoruz. Açılan yeni imar yollarıyla birlikte halkımız, ev ve iş yerlerine güvenle ve huzurla ulaşım sağlayabilecek. Yeni yol çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.