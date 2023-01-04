Şarkıcı Doğuş'a Babalık Davası! DNA testi verdi...

Onur Akay Medya / İSTANBUL (İGFA) - Azerbaycan'da yaşayan ve asıl adı Orhan Baltacı olan 48 yaşındaki Doğuş'a babalık davası açılmasının ardından, şarkıcı DNA örneği verdi. Ünlü şarkıcının oğlu olduğunu iddia eden gençle fotoğrafına ilk kez Onur Akay Medya ulaştı.

22 yaşındaki Seyid isimli genç, şarkıcı Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiası ile mahkemeye vermişti. Onur Akay Medya'dan Mustafa Barış Durak'ın edindiği bilgiye göre Doğuş, DNA örneği vererek gencin gerçek babası olup olmadığı öğrenecek. DNA sonucundan sonra Türkiye'den Azerbaycan'a gelen genç şimdi merakla gelecek sonucu bekliyor. Öte yandan gencin şarkıcıya olan benzerliği gözlerden kaçmadı.

EŞİ DNA SONUCUNU BEKLİYOR!

Gayri meşru çocuk yüzünden şarkıcı bu durum karşısında hala büyük şok yaşarken, eşi Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ise DNA sonucunda eşi ile olan birlikteliğine devam edip etmeme kararını verecek. 2 kez evlilik yapan şarkıcı, ilk evliliğini 2006 yılında Serdar Uygun’un kızı Şeyma Uygun ile yaptı. İkinci evliliğini ise 2014 yılında Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile yaparken bu evlilikten iki oğlu bulunuyor. Şarkıcı şu an eşi ile Azerbaycan'da bir televizyon programı sunuyor. Azerbaycan'lı ünlüleri konuk ettiği program izlenme rekorları kırıyor.

EMRAH YILLARCA İNKAR ETMİŞTİ!

Şarkıcı Emrah, DNA testlerine ve mahkeme kararlarına rağmen kabul etmediği oğlu Tayfun'u, 9 yıl sonra kabul etmiş ve beraber tatile çıkıp fotoğraflar vermişti. Şarkıcı daha sonra oğlunu mirastan reddetmişti.

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