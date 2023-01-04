Ankara Haber; Keçiören'de Altın Çilek İlk Meyvesini Verdi! Turgut Altınok...

Keçiören Belediyesine ait ilçedeki serada ziraat mühendisleri tarafından çelikle çoğaltılan altın çilekler meyve vermeye başladı. Son dönemde popülerlik kazanan ve vatandaşlardan önemli talep gören altın çileğin yanı sıra serada ata tohumunda​n sebze üretimi de yapılıyor.

Serada görevli ziraat mühendisleri ve bahçıvanlar tarafından yürütülen hummalı çalışmalarla; sedyum, begonya, asma, kılıç çiçeği, gül, çingene şalvarı, aloe vera, papatya, çuha çiçeği, yaprak güzeli, telgraf çiçeği, kasımpatı, siklamen, kalanşo, buz çiçeği, sardunya çiçeklerinin üretimi yapılıyor. Burada ayrıca begonvil, kumkuat, limon, zeytin, kaymak, benjamin ve salon çamı gibi iç mekân bitkileri de bulunuyor. Sebze üretiminin de yapıldığı serada ayrıca domates, salatalık, patlıcan, biber, çilek ve altın çilek de yetiştiriliyor. Gül, sardunya, lavanta ve altın çilek bitkilerinin çelikle çoğaltılması yapılıyor.

Serada uzun ömürlü ve mevsimlik bitki üretimi yaptıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ata tohumumuzu seramızda çoğaltıyoruz. Bunun yanında altın çileğimizi de çelikle çoğaltarak üretim yapıyoruz. Seramızda çiçek ve sebze fidesi üretimimizi de sürdürüyoruz. Akıllı seramız sayesinde belediyemizin bitki giderlerini büyük oranda azalttık ve tasarruf sağladık.” dedi.​