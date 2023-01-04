Bakan Bozdağ: "Hiç kimse yargıyı tehdit edemez"

ANKARA (İGFA) - TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakim ve savcılara yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ, bakanlığın internet sitesinden yayımladığı açıklamasında, İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalarla alenen yargı görevi yapan hakim ve savcıları tehdit ettiğini belirterek, "Adil yagılamayı etkilemeye teşebbüs ediyor. Onlara karşı her türlü saygısız dili kullanıp, sonra hukuk işlediğinde de şikayet etmek doğru bir şey değil. Tehdit eden karşısında her zaman hukuku bulur. Bu kabul edilemez bir durum" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, “Hakim ve savcılarımız görevlerini Anayasa, kanun ve hukuka bağlı vicdani kanaat ve dosyadaki delil durumuna göre karar vermektedir. Vazifelerini hukuka uygun yapan insanları, hukuk dışılıkla suçlamak en basitinden onlara karşı çok büyük bir haksızlıktır. Buradan çok net söylüyorum hakim, savcı, yargı görevi yapan insanları kendi aleyhine çıkan sonuçlar nedeniyle tehdit edenler ve tehdit dilini kullananlar, hukuku da, hukuk devletini de içselleştirememiş ilkel bir zihniyeti temsil ediyor. İlkel zihniyetten Türkiye çok çekti. Bundan sonra ilkel zihniyete yeni bir şey vermeyecektir” dedi.

İmamoğlu davasının hakiminin değiştirilmesine yönelik iddiaların sorulmasına üzerine Bozdağ, İmamoğlu’nun avukatlarının değiştirilen hakim hakkında reddi hakim talebinde bulunduğunu hatırlatarak, “Şimdi bu hakimle ilgili iddialarda bulunuyorlar. O zaman Hakim Savcılar Kurulu görevinin başında. İtirazı olan şikayet dilekçesini verir. Hakimler Savcılar Kurulu bunu değerlendirir. Ama hukukun işlemesine, hukukun kendi yolunda işlemesine hiç kimse müdahale edemez, etmemelidir de. Herkes hukuka uygun davranmalı.” diye konuştu.

HAKİMLERE SOPA GÖSTERİYOR

Bozdağ açıklamalarında şunları kaydetti: "Şimdiden İstinaf'tan lehine karar çıkmazsa İstinaf'ın, Yargıtay'dan lehine karar çıkmazsa Yargıtay'ın başına gök kubbeyi yıkacağını söylüyor. Böylesi bir hukuk devleti anlayışı olur mu? Mevcut hakim, hakimi karar veren hakimi ve davanın savcısı hakkında yapmadıkları hakaret, yapmadıkları saygısızlık kalmadı. Şimdi de İstinaf'a da dosya gitmeden İstinaf'ı tehdit ediyor, dosya gittiği takdirde Yargıtay'ı tehdit ediyor ve oradaki yüksek hakimlere de sopa gösteriyor. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı’na yakışıyor mu bu davranış? Doğru mu bunlar? Hukuk devletine uygun mu? Yani bu kabul edilebilir bir şey mi? Yüksek hakimler, savcılar hakkında söylediği bir söz nedeniyle açılan bir dava var. Şikayet üzerine açılmış ve mahkeme burada hakaret suçunu sabit görerek, bir ceza vermiş bununla ilgili usul belli. İstinaf'a gidecek, Yargıtay’a gidecek bu süreçler işleyecek. Kimse bu süreçlerin işlemesine engel mi?

Değil, süreç işliyor."

İmamoğlu'un 'Siz benim aleyhime karar verirseniz 'şöyle olur, böyle olur' anlamına gelecek laflar söylediğini belirten Bakan Bozdağ, "Bunlar kabul edilemez şeylerdir. Buradan bir kez daha söylüyorum, hiç kimse, hiçbir makam, hiçbir merci, hiçbir mevki veya burada bulunanlar yargı yetkisini kullanan hakime, savcıya, İstinaf başkan ve üyelerine, Yargıtay başkan ve üyelerine emir ve talimat veremez. Onları tehdit edemez ve onlara had bildirmeye kalkamaz. Bunu yapan kendi haddini bilmiyor demektir. Ekrem İmamoğlu'nu öncelikle bu kendi hakkı, hukuku, haddi konusunda sınırlarını iyi bilmeye davet etmek lazım. Şimdi kimseyi tanımıyor, hukuku tanımıyor, mahkemeyi tanımıyor, İstinafı tanımıyor, Yargıtayı tanımıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Onun için de kendisini önce saygılı bir dil kullanmaya, ona buna hakaret eden bir dille konuşmak yerine saygılı bir üslupla hareket etmeye davet ediyorum. Temiz bir dil onu da güçlendirir ama maalesef herkesi ne yapıyor lekelemek için uğraşıyor" diye konuştu.