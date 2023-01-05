Ankara Haber; Pursaklar'da Kursiyerler Pasta Süsleme Yarışmasında Kıyasıyla Yarıştı!

Yarışma programına, Başkan Ertuğrul Çetin'in eşi Hacer Çetin, Gürhan Yüzbaşıoğlu'un eşi Şeyda Yüzbaşıoğlu, Ak Parti Meclis Üyeleri Meral Bozoğlu, Tülay Ergün, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Öztürk, Halk Eğitim Müdürü Hülya Korkmaz ve Kültür Müdürü Fadime Kibaroğlu katılım sağladı.

Pasta imalatlarının devam ettiği stantları gezen Hacer Çetin ve beraberindekiler kursiyerlerden yapım aşamasında kullandıkları teknikler konusunda hanımlardan bilgi aldı.

‘‘Kıyasıya geçen yarışmada kursiyerler, birbirinden gösterişli pastaları ortaya koydular’’

Pasta süsleme yarışması ile kursiyerlerin yeteneklerini ve becerilerini sergileme imkânı bulduğunu belirten Hacer Çetin; ‘‘Pastacılık kursu eğitimlerine katılan kursiyerlerimiz, yeteneğini ve maharetlerini kullanarak en özgün, en gösterişli ve en leziz pastayı ortaya koymak adına kıyasıya yarıştılar. Büyük bir mücadele içerisinde geçen yarışmada kursiyerler, birbirinden gösterişli pastaları ortaya koydular.

Yarışmacılarımızın ellerine sağlık. İnşallah becerilerini daha da geliştirerek en üst seviyeye geleceklerine gönülden inanıyor, yarışmaya katılan kursiyerlerimizi tek tek tebrik ediyorum’’ dedi.

Yarışmanın sonunda jüri tarafından yapılan değerlendirmede, birinciliği Fulya Karapolat, ikinciliği Meltem Güneş, üçüncülüğü ise Şeyma Nur Oral elde etti. Yarışmada ödül olarak Bayat Ekmekten Taze Lezzetler kitabı, telefon tutacağı, 1 aylık yüzme havuzu veya spor üyeliği hediye edildi.