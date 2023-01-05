05 Oca 2023 - 16:15- Gündem

2023 Hac Ön Kayıtları Başladı! Nasıl Başvuru Yapılır? İşte Başvuru Tarihleri...

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2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlar, işlemlerine bugün itibariyle başladı.
2023 Hac Ön Kayıtları Başladı! Nasıl Başvuru Yapılır? İşte Başvuru Tarihleri... mask
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26 Ocak'a kadar devam edecek başvurular e-devlet üzerinden de yapılabilecek. Geçmiş yıllarda kayıt yaptırıp 2020 yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarımızın kayıt yenileme işlemleri 5 Ocak 2023 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak güncelleneceği bildirildi.

Kaydı Başkanlıkça yenilenen hacı adaylarımız kuraya gireceği; il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini e-devlet üzerinden yapabilecekler. Hacı adayları e-Devlet üzerinden “Oda Tercihli'' veya “Otel'' konaklama türlerinden birini tercih edebilecekler.

2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, bu işlemlerini 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabileceklerdir. pic.twitter.com/WynkUerPG4

Kura birlikteliğine dair değişiklik talepleri ile ilgili olarak hac kura katsayıları aynı olan kişilerin e-Devlet sistemi üzerinden, kura katsayıları farklı yıllara ait olan kişilerin ise iş ve işlemleri il/ilçe müftülüklerinde 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlar; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 (İkiyüzelli) TL ön kayıt ücreti yatıracak, ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

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05 Oca 2023 - 16:15 - Gündem

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