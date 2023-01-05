05 Oca 2023 - 16:15- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Nobel Barış Ödülüne' Aday! İlk Destek Pakistan'dan...

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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Rusya-Ukrayna krizinin çözümü konusunda gösterdiği çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Nobel Barış Ödülü”ne aday gösteren Pakistan Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani’ye teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Nobel Barış Ödülüne' Aday! İlk Destek Pakistan'dan... mask
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya-Ukrayna krizinin çözümü konusunda gösterdiği çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Nobel Barış Ödülü”ne aday göstermişti. Meclis Başkanı Şentop konuyla ilgili açıklamasında, başka ülke Meclis başkanlarının da bu konuda destek vereceğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nobel adaylığına ilk destek, Pakistan Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani’den geldi. Sanjrani, Norveç Nobel Komitesi'ne hitaben yazdığı bir mektupla, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Nobel Barış Ödülü” için aday gösterdi.

Mektubunu Twitter’dan paylaştığı bir mesajla duyuran Sanjrani, “Rusya-Ukrayna savaşı kısa sürede tüm dünya için felaketle sonuçlanabilecek bir nükleer patlama noktasına dönüştü. Yorulmak bilmeyen çabaları, her iki tarafla da zamanında ve etkili müdahaleleri sayesinde tek başına küresel bir felaketin önüne geçti” ifadelerini kullandı.

Pakistan Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman sadece ülkesinin değil, bölgenin ve genel olarak dünyanın refahı için çabalayan gerçek bir devlet adamı ve lider olduğunu da sözlerine ekledi. Erdoğan'ın sadece ülkesi veya bölgesi için kıymetli liderliğini kanıtlamakla kalmadığını belirten Sanjrani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hazreti Muhammed'in tüm insanlığa barış, hoşgörü ve sevgi öğretilerini taşıdığına işaret etti.

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05 Oca 2023 - 16:15 - Gündem

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