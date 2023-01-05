05 Oca 2023 - 16:15- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim Tarihini Güncelleyebiliriz"

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda seçim tarihi ile ilgili açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim Tarihini Güncelleyebiliriz" mask
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Partisinin genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevsim şartlarını dikkate alarak seçim tarihinin biraz önce çekebiliriz" dedi. Erdoğan, kendileri için her yeni üyenin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun hayata geçmesine ilave bir heyecan olduğunu söyledi.

Bu sabah Putin ile görüşmesinde bölgede neler yapılabileceğini konuştuklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdiklerini kaydetti. Rusya, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanlarını üçlü olarak bir araya getireceklerini ifade eden Erdoğan, bu buluşma sonrasında liderler olarak bir araya geleceklerini duyurdu.

"YAPILAMAYANLARI YAPTIK"

"Bizim görevimiz icraattir, dürüstlüktür" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılamayanları yaptık. Şunu biz boşu boşuna demiyoruz. Bunlarla bu yolculukta biz öyle bir yarışa gireriz ki bizi yakalayamazlar. Bizler yapıyoruz, yaparız, onlar ya seyreder ya konuşur ya iftira atar" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bazı söylemlerine karşılık göndermelerde bulundu.

"Seçim tarihi geldi çattı halen karşımıza kim çıkacak bilmiyoruz" diyen Erdoğan, "Altılı masa defalarca toplanıyor ortada halen bir şey yok" dedi. Erdoğan, divanı Numan Kurtulmuş'a devrederek, kendisinn Zelenskiy ile görüşmeyi yapmak üzere salondan ayrıldı.

https://youtu.be/JppWfzdNsYM

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05 Oca 2023 - 16:15 - Gündem

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