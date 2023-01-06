Ankara Haber; Çankaya Zabıtası 2022’de 49 bin 378 bin Denetim Gerçekleştirdi!

Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, Başkent Ankara’nın merkezi durumunda olan ve gündüz nüfusu iki buçuk milyonu bulan Çankaya’da 2022 yılında 49 bin 378 denetim gerçekleştirdi. Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi birçok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim uygulayan Çankaya Zabıtası, işyerlerinin vergi levhalarının ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin, hizmet işletmelerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını da denetledi.



Çankaya Zabıtası, halk sağlığına tehdit oluşturacak unsurları denetleyen ve kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulayan Çankaya Zabıtası, haksız rekabeti engellemek için 666 seyyar satıcının faaliyetine sona erdirdi.

Çankayalılardan gelen gürültü, zamansız inşaat faaliyeti, sokak hayvanı, seyyar, çevresel atıklar gibi 20 bin 891 şikayeti de çözüme kavuşturan zabıta ekipleri, 25 bin 392 işletmeye uygunluk tutanağı düzenledi. Zabıta 23 bin 986 işletmeye de ihtar, idari yaptırım ve durum tespit tutanağı düzenledi. Esnafın eksiklerini gidermelerine yönelik iyi niyetli tutum gösteren Çankaya Belediyesi Zabıtası, denetim öncesi bildirimde bulunarak eksiklerin giderilmesi konusunda da yardımcı oluyor.

Çankaya Belediyesi Zabıtasına, talep ve şikayetlerle ilgili bildirimde bulunmak isteyen vatandaşlar, Çankaya İletişim Merkezi’nin 444 06 01 ve zabıtanın 230 75 51 numaralı telefonlardan ulaşabilirler.