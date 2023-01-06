06 Oca 2023 - 22:07- Belediyeler

Ankara Haber; Etimesgut'a Dev Yatırımlar! 10 Yılda 100 Dev Eser Kazandırdı...

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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, son 10 yılda 100 önemli projeyi hayata geçirdiklerini, tüm yatırımların borçsuz kredisiz yapıldığını söyledi.
Ankara Haber; Etimesgut'a Dev Yatırımlar! 10 Yılda 100 Dev Eser Kazandırdı... mask
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Tüm yatırımları öz kaynaklarla borçsuz yaptıklarını vurgulayan Demirel, “İlçemizde 15 kültür sanat yaşam merkezi, 10 spor tesisi, 14 eğitim tesisi, 6 kütüphane, 5 emekli konağı, 5 kreş, 10 kapalı Pazar, 3 köy konağı, 2 meydan 3 cami ve türbenin yanı sıra 25 sosyal destek projesini hayata geçirdik” dedi.

İLÇENİN ÜÇTE BİRİNE PARK

Demirel, ilçeye 410 park ve 4. 5 milyon metre kare alan da kazandırdıklarını belirterek, ilçenin üçte birini park ve ormanlarla donattıklarını söyledi. Demirel, “Etimesgut’ta en önem verdiğimiz konulardan birisi yeşil alan çalışmasıdır. Birçok orman oluşturdum. Kime ait olursa olsun, ağaçlandırma alanıysa boş bırakmıyorum, büyük ağaçlar dikiyorum” dedi.

ÖRNEK TESİSLER

Yatırımların her birinin ilçeye değer kattığını ve vatandaşların yaşam kalitesini artırdığına dikkat çeken Demirel, “Bu yatırımlar arasında dünyada benzeri bulunmayan Türk Tarih Müzesi, Engelsiz Yaşam Merkezi ile 12 tesisin bir arada yer aldığı Başkentimizin en büyük belediye hizmet yerleşkesi olan Devlet Bahçeli Tesisleri de bulunuyor” diye konuştu.

SOSYAL DESTEKLER

Demirel sosyal destek projelerine de büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Aşevinden, eti-karta, giyim yardımından evde bakım hizmetine kadar 25 farklı alanda sosyal desteklerimiz var. Her yıl 30 bine yakın ihtiyaç sahibimize destek oluyoruz. Onlara yaşam desteği sağlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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06 Oca 2023 - 22:07 - Belediyeler

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