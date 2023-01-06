Togg siparişleri Şubat'ta almaya hazırlanıyor!

İSTANBUL (İGFA) - Las Vegas'ta düzenlenen fuarda konuşan Togg CEO’su Gürcan Karakaş, C SUV modelinin ön siparişinin “dünya çapında yenilikçi bir yöntemle satışa açılacağını” dile getirdi.

Karakaş, Trumore ile ön satış sürecinde yenilikçi ve benzersiz bir yöntemle kullanıcılarımızla buluşmaya hazırlandıklarını söyledi.

“Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma veya kura yöntemiyle de Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler" diyen Karakaş, "Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üretilecek ve açık artırmayla satışa sunulacak NFT koleksiyonu, 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak” dedi.

Bu yıl 20 bin adet C-SUV akıllı cihaz teslim edeceklerini vurgulayan Karakaş, "Şubat ayında da siparişleri açarak, ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız" dedi.