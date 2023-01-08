Ankara Kalesi Yeni Cazibe Merkezi Olacak!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının, kentin en önemli simgelerinden biri olan Ankara Kalesi’nde başlattığı sokak sağlıklaştırma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Evlerin özgün dokusuna zarar vermeden ve içinde yaşayan vatandaşları herhangi bir yere nakletmeden yapılan çalışmalarla Ankara Kalesi’ne yeni bir kimlik

kazandırılması hedefleniyor.

248 YAPI VE SOKAK RESTORE EDİLİYOR

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara Kalesi’nde bulunan evlerin dokusuna zarar vermeden ve içinde yaşayan vatandaşları herhangi bir yere nakletmeden bölgeye yeni bir kimlik kazandırıyor.

Ankara Kalesi’nde İçkale olarak geçen bölgede gerçekleştirilen çalışmaların 1 ve 2. etabı tamamlandı. Ekiplerin 3. etaptaki çalışmaları ise sürüyor. Sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında; 77’si tescilli, 171’i tescilsiz olmak üzere toplamda 248 yapı yenilenmiş olacak.

ANKARA KALESİ YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’ndeki iyileştirme çalışmalarıyla Başkent turizmine artı değer kazandırmayı da hedefliyor.

Eski tarihi Ankara Evlerini aslına uygun olarak ve tarihi dokusuna zarar vermeden titizlikle restore eden ABB, Ankara Kalesi’ni yerli ve yabancı turistler için yeni bir cazibe merkezi hâline dönüştürmeyi de amaçlıyor.