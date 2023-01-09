09 Oca 2023 - 16:36- Belediyeler G: 09 Oca 2023 - 16:37

Ankara Haber; Kahramankazan Saray'a Yeni Üst Geçit!

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Kahramankazan’ın Saray Mahallesi’nde bir süredir yapımı devam eden üst geçit, çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşın hizmete açıldı.
Ankara Haber; Kahramankazan Saray'a Yeni Üst Geçit! mask
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Kahramankazan’da Saray Mahallesi köprülü kavşağının açılmasının ardından akan trafiğin yoğunlaşması sebebiyle karşıdan karşıya geçmekte güçlük çeken yayalar için bir üst geçit yapıldı. Sanayinin kalbi olan Saray Mahallesi’nde iş yoğunluğunun ve çalışan vatandaşların fazla olmasından dolayı yayalar için ihtiyaç haline gelen üst geçit, yapım çalışmalarının ardından tamamlanarak kullanıma açıldı.

Saray Mahallesi’nde bir üst geçit yapmak için girişimlerinin olduğunu ve kısa sürede sonuç aldıklarını ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Burada yoğun bir nüfus var. Çok fazla vatandaşımız bu bölgeyi aktif olarak kullanıyor. Hem Saray Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar için hem de sanayi bölgesinde bulunan yoğun nüfus için üst geçit ihtiyaç haline gelmişti.

Bu konuda bize destek vererek çok kısa sürede çalışmaların bitmesine imkan sağlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’mız sayın Adil Karaismailoğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

 

 

 

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09 Oca 2023 - 16:36 - Belediyeler

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