09 Oca 2023 - 16:35- Belediyeler G: 09 Oca 2023 - 16:36

Ankara Haber; Sincan Belediye Başkan Ercan Gençlerle Baş Başa Gönül Gönüle…

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Gençlerle Baş Başa” programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. “Gençler ülkemizin geleceği, şehrimizin geleceği.
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkan Ercan Gençlerle Baş Başa Gönül Gönüle… mask
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Bunun için gençlerle olmak benim için çok önemli” diyen Başkan Ercan bu hafta Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. 

Sincan’ın gelecek vizyonunu gençlerle paylaşarak fikir alışverişinde bulunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Gençlerle Baş Başa” programı kapsamında yaptığı okul ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Ercan’ın bu haftaki durağı Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Başkan Ercan, Sincan’ın geleceğine yönelik konuşarak öğrencileri tek tek dinledi. Samimi bir sohbet havasında geçen programda Başkan Ercan gençlerin merak ettiği soruları cevapladı. Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden bir öğrencinin “Sizin hem Eczacılık hem de Hukuk Fakültesi mezunu olduğunuzu duyduk.

Neden bu alanlarda devam etmediniz?” sorusu üzerine Başkan Ercan, “Benim siyasete, ülke meselelerine her zaman ilgim vardı. Bu nedenle siyasette yürümeyi tercih ettim. Meslek ise bir üniversiteyi okuduğunuzda sizin için ölünceye kadar ünvanınız oluyor” dedi. 

Ardından Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluşan Başkan Ercan, “Gençlerle bir araya gelmek her şeyin başında geliyor benim için. Gençler ülkemizin geleceği, şehrimizin geleceği, bütün umutları bağladığımız çocuklarımız. Sizin gibi Sincan’ın hatta bölgenin en başarılı lisesinde olmak ayrı bir duygu.

Neler yaptığınızı ben yakında takip ediyorum ve takdir ediyorum” ifadesini kullandı. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Ercan, soruları cevapladıktan sonra okulun mesleki uygulama laboratuvarlarını gezdi. Burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken aynı zamanda da öğrencilerin ortaya koyduğu teknik uygulamaları inceledi. 

Program sonunda Başkan Murat Ercan, gençlere üniversite sınavına hazırlık için soru ve konu anlatımlarını içeren Dijital Eğitim Modülü’nün kullanıcı kodlarını dağıttı. Öğrenciler Başkan Ercan’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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09 Oca 2023 - 16:35 - Belediyeler

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