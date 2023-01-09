Ankara Haber; Pursaklar Hafta Sonları Tiyatro Oyunları İle Şenleniyor...

Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Pursaklar Belediyesi, Ocak Ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara hafta sonu boyunca ‘‘Oyuncak Ponti’’ tiyatro oyununu sahneledi

Pursaklar Yaşam Merkezi Sinema Salonunu dolduran çocuklar, hafta sonunda iki seans olarak sahnelenen "Oyuncak Ponti" tiyatro gösterisini büyük bir dikkatle izleyerek, keyifli dolu anlar yaşadı.

‘‘Tiyatro sevgisini çocuklarımıza aşılamak için çocuk tiyatro oyunlarımız aralıksız devam edecek’’

İlçede yaşayan büyüğünden küçüğüne bütün vatandaşların mutluluğu için gayret ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Çocuk Tiyatrosu Oyuncak Ponti yoğun ilgi görüyor. Çocuklarımız tiyatro izlerken hem eğleniyor, hem öğreniyor hem de kendilerini geleceğe hazırlıyorlar.

Çocuklarımızın eğitimde, kültürde, sporda, sanatta en iyi gelişimi gösterebilmeleri için çaba sarf ederken, tiyatro sevgisini çocuklarımıza aşılamak için çocuk tiyatro oyunlarımız aralıksız devam edecek. Bir sonraki tiyatro oyunumuzda görüşmek dileğiyle" dedi.