Ankara Haber; Ertuğrul Başkan; ‘‘Onlar Bizim Görünmez Kahramanlarımız’’

Başkan Ertuğrul Çetin, ‘‘Temiz Pursaklar Sağlıklı Yarınlar’’ anlayışıyla hareket ederek, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürdüren Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerini koordine etti.

Temizlik çalışmalarını yerinde takip eden Ertuğrul Başkan, belediye ekiplerine kolaylıklar dileyerek, temiz ve sağlıklı Pursaklar için yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

‘‘Daha temiz Pursaklar için arkadaşlarımız sabaha kadar işlerinin başındalar’’

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Daha temiz Pursaklar için arkadaşlarımız sabaha kadar işlerinin başındalar. Onlar, bizim görünmez kahramanlarımız. Bir toplum ne kadar temiz olursa hayat standartları da o denli güzel ve kaliteli olur. Bu anlayışla hareket eden temizlik ekiplerimiz, her gün mahallelerimizi baştan aşağı temizliyor. Belediye olarak gerçekleştirmiş olduğumuz temizlik çalışmalarıyla ilçemizi daha yaşanılabilir, daha temiz ve daha nezih bir yer haline getirme çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.