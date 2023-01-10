10 Oca 2023 - 17:32- Gündem G: 10 Oca 2023 - 17:33

Erdoğan'dan "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması"nda Müjde!

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması' programında destek paketi limitine 50 milyar lira ilave ile toplamda 150 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı.
Erdoğan'dan "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması"nda Müjde! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında esnaf için müjdelerini peş peşe sıraladı. ATO Congresium'da düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar lira esnaf kredisi parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı" diyerek, esnaf için yeni destek paketi müjdesini verdi.

"Paraf Troy kartlı esnafımızın hammadde, malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyoruz" diyen Erdoğan, "Halk Bank'tan Paraf, Troy, Esnaf kredi kartı bulunan esnafımız 3 ay ödemesiz toplam 12 ay vadeli ve yüzde 9,75 gibi düşük faizle taksitlendirme yapabilecek" dedi.

Önceki yıl esnafların kooperatifler vasıtasıyla kullandığı kredinin 123,2 milyar lirayı bulduğunu ifade eden Erdoğan ,"Bunun 90,5 milyar lirası faiz indirimli kredidir. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin bir ayağını da ilk iş yerim projesi oluşturmaktadır. 1 milyon altyapılı arsa kampanyamızdan en başta esnafların yararlanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"6 KAPTAN BİR GEMİYİ BATIRIR!"

Devletin omurgasını esnafı merkeze alarak inşa ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbeci hainlere sokakları dar edenlerin önemli bir kısmı esnaflarımızdır. Bizim esnafımız ölüm kusan silahlara meydan okudu" diyerek konuyu seçimlere de getirdi.

Altılı masanın henüz aday çıkaramamasına tepki gösteren Erdoğan, "6 kaptan bir gemiyi batırır, tek kaptanla bir gemi gider. Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı arıyor, bunlar farklı şeyler arıyor. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş, bozar" diye konuştu.

https://youtu.be/BbmYMgnS5pI

Erdoğan, konuşmasında geçen 20 yılda gerçekleştirilen demokrasi ve kalkınma altyapısını nasıl esnafla birlikte tamamladıysak, Türkiye Yüzyılı'nı da esnafla birlikte inşa edeceklerinin sözünü verdi.

# Türkiye "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar lira esnaf kredisi
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
MSB ve Jandarma 5 Bin Personel Alımı Yapacak! Kadın – Erkek Fark Etmez! Sözleşmeli Er, Sivil Memur, Subay Ve Astsubay Başvuru Şartları Açıklandı! mask
MSB ve Jandarma 5 Bin Personel Alımı Yapacak! Kadın – Erkek Fark Etmez! Sözleşmeli Er, Sivil Memur, Subay Ve Astsubay Başvuru Şartları Açıklandı!
Direksiyon Sınav Ücretlerinde Değişim! Ehliyet Almak Artık Her Yiğidin Harcı Değil… Direksiyon, Teorik Ders Ücretleri Belli Oldu! mask
Direksiyon Sınav Ücretlerinde Değişim! Ehliyet Almak Artık Her Yiğidin Harcı Değil… Direksiyon, Teorik Ders Ücretleri Belli Oldu!
EYT Yasası Meclise Giriyor! 3600 ve 5400 Prim Günüyle Emeklilik Formülü Açıklandı! İşte SSK ve Bağ-Kur’luları İlgilendiren O Haber… mask
EYT Yasası Meclise Giriyor! 3600 ve 5400 Prim Günüyle Emeklilik Formülü Açıklandı! İşte SSK ve Bağ-Kur’luları İlgilendiren O Haber…
Ziraat Bankası Cepleri Parayla Dolduracak! Faizsiz Bir Biçimde 10 Bin TL Anında Yatırılacak; Geçim Derdi Bitiyor! mask
Ziraat Bankası Cepleri Parayla Dolduracak! Faizsiz Bir Biçimde 10 Bin TL Anında Yatırılacak; Geçim Derdi Bitiyor!
Simidin Fiyatını Görünce Nevriniz Dönecek! “Hülya Avşar Bile Yiyemez!” Ne 10 Lira, Ne 20… mask
Simidin Fiyatını Görünce Nevriniz Dönecek! “Hülya Avşar Bile Yiyemez!” Ne 10 Lira, Ne 20…
Emekli ve Memur Vatandaşa Göbek Attıracak Müjde! Tam Ek Zam İçin Düğmeye Basıldı; Bundan Sonra Beliniz Bükülmeyecek! mask
Emekli ve Memur Vatandaşa Göbek Attıracak Müjde! Tam Ek Zam İçin Düğmeye Basıldı; Bundan Sonra Beliniz Bükülmeyecek!
Ankara Kalesi Bitti Bitecek! Mansur Yavaş Duyurdu! Ankara Kalesine Nasıl Gidilir? Ankara Kalesi Tam Olarak Nerede? mask
Ankara Kalesi Bitti Bitecek! Mansur Yavaş Duyurdu! Ankara Kalesine Nasıl Gidilir? Ankara Kalesi Tam Olarak Nerede?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İklim Krizi Mesajı! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İklim Krizi Mesajı!
TC Kimliğinin Sonu 2, 4, 6, 8 ve 0 Olanların Dikkatine! Ailelere Tam Tamına 4.336 TL Ödeme Yapılacak! Tam Tamına 12 Ay Boyunca… mask
TC Kimliğinin Sonu 2, 4, 6, 8 ve 0 Olanların Dikkatine! Ailelere Tam Tamına 4.336 TL Ödeme Yapılacak! Tam Tamına 12 Ay Boyunca…
25 Yıl Evli Kalan Kadınlara 5.500 TL Maaş! En Geç 47 Yaşında “Şak” Diye Emekli Olacaksınız! Cebinizi Doldurup Taşıracak… mask
25 Yıl Evli Kalan Kadınlara 5.500 TL Maaş! En Geç 47 Yaşında “Şak” Diye Emekli Olacaksınız! Cebinizi Doldurup Taşıracak…

10 Oca 2023 - 17:32 - Gündem

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL