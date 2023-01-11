11 Oca 2023 - 16:23- Gündem G: 11 Oca 2023 - 16:26

TOKİ Ankara Kura Sonuçları! Gölbaşı’nda Yapılacak 1545 Konutun Kuraları Çekildi!

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 250.000 sosyal konut projesi kapsamında Gölbaşı’nda yapılacak olan toplam 1545 adet konutun hak sahiplerini belirleme kurası, Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde çekildi.
TOKİ Ankara Kura Sonuçları! Gölbaşı’nda Yapılacak 1545 Konutun Kuraları Çekildi! mask
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Kura çekilişine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, TOKİ Başkanı  Ömer Bulut ve vatandaşlar katıldı. 

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek konuşmasında, “Bugün burada yapacağımız kuramız Gölbaşımıza ve ilimize hayırlı uğurlu olsun. Sizleri can-ı gönülden selamlıyorum. Öncelikle Çevre, Şehircilik Bakanımız Murat Beye çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı Belediye Başkanı olmaktan gururluyum, mutluyum, huzurluyum.

Gölbaşımızda 100. Yıl hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Gerder Sosyal Konut Projemizi listenin içine koymuştuk, Sayın Bakanıma tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Valimizle Tulumtaş Mağaramıza gittik, kendisi önümüzü açtı. İnşallah beraber 21 Mart’ta açılışını yapacağız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.” dedi. 

TOKİ Başkanı Ömer Bulut konuşmasında, “Bu mutlu günde bizlerle beraber olan tüm vatandaşlarımızı TOKİ adına saygı ve hürmetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesini yapıyoruz.” dedi. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya konuşmasında, “Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bu toprakların, bu yörenin insanı olarak yapılan hizmetleri gördükçe gerçekten gururlanıyorum. 2019’da Sayın Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek için sizlerden oy istedik. Bizi geri çevirmediniz. Gölbaşı’nın iki yakası artık bir araya geldi. Gölbaşı’nın gölü büyük bir emekle temizlendi. Ankaralıların nefes alabileceği bir yer haline geldi.

Bugün burada çok hayırlı, çok güzel bir atılımla bir konut projesi kapsamında bir aradayız. Daha birçok hizmet sırada. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm kabineye, Sayın Çevre, Şehircilik Bakanımıza, Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek’e teşekkür ediyorum. Büyük Gölbaşı Projesini destekliyoruz. Ankara’nın güney girişini Başkente layık bir duruma getirecek bir proje. TOKİ Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gölbaşı’nda birçok alanda özellikle konut alanında ihtiyaçlarımız var.

Bundan sonra da 250.000 adet olarak yeni projeler gelecek. Biz sonuçta siyasetçiyiz. Sizlerin temsilcileriyiz. Türkiye çok kritik bir süreçten geçiyor. Bu hizmetlerin devamı için desteklerinizi istemeye devam ediyoruz. Aday belli karar net diyoruz. Bu hizmetlerin mimarı, destekçisi Sayın Cumhurbaşkanımız bizim 2023 Cumhurbaşkanı adayımız. Çekilişin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. 

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler konuşmasında, “Gölbaşı Ankara’nın gözdesi. Suyun olduğu tek yer. Çevresi güzelleşti. Tertemiz oldu. Emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek azdır.” dedi. 

Ankara Valisi Vasip Şahin konuşmasında, “Bugün 1545 konutun kura çekimini gerçekleştireceğiz. Ankara’da 100 bine yakın TOKİ konut üretti. Bu son 20 yılda oldu. Çok çok büyük bir başarı. Sayın Bakanımıza ve TOKİ’ye teşekkür ediyoruz.” dedi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşmasında, “Vatandaşlarımıza ilgileri için çok teşekkür ediyorum. Bugün Hacı Bayram Veli’nin emaneti, Türkiye’nin göz bebeği Gazi Başkentimiz için, Gölbaşımız için beraberiz. Türkiye 100 yılının mimarı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletiyorum. Bu şehir Türkiye 100 yılı davamızın karargâhıdır. Başta Gölbaşımız olmak üzere Ankara’nın tüm ilçelerinde bu yatırımları yapıyoruz. Mogan Gölü’nü dip çamurdan kurtardık. Ankaramıza, Gölbaşımıza dev eserler kazandırmaya devam edeceğiz.” dedi. 

Konuşmaların ardından protokolün sahneye çıkmasıyla konut kuraları çekildi. Kura çekiminin ardından Bakan Murat Kurum ve beraberindeki heyet Gölbaşı Belediyesi’nde başkanlık makamına geçti. Burada Başkan Şimşek, Bakan Kurum’a projelerle ilgili sunum yaptı. Sonrasında birlikte Millet Bahçesi’ne geçen Bakan Kurum, Başkan Şimşek ve beraberindekiler alanda incelemelerde bulundu.  

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11 Oca 2023 - 16:23 - Gündem

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