Ankara Haber; Geri Dönüşümde Öncü Belediye Altındağ Belediyesi...

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın girişimleriyle kurulan "Kompost Ünitesi" Altındağ'ı geri dönüşüm alanında da zirveye taşıyor. İlçe genelinde geri dönüşüm alanında çok önemli uygulamalara imza attıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı "Geri dönüşüm alanındaki çalışmalarımızı kompost ünitemiz ile zirveye taşıyoruz. Kompost uygulaması ile hem doğaya katkıda bulunuyor, hem de geri dönüşüm konusunda çok önemli bir çalışma yapıyoruz" dedi.

HEM DOĞAYA, HEM EKONOMİYE KATKI

Başkan Balcı "Geri dönüşüm alanındaki örnek çalışmaları, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve Altındağ’da bir an önce hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Kompost atık ünitesi de çok önemli bir yatırım… Burada ilçe genelinde toplanan organik içerikli evsel atıkları, toprağı ıslah edici, organik değeri yüksek kompost gübreye dönüştürüyoruz.

Organik madde bakımından zengin olan kompost, toprağın havalanması ve su tutma kabiliyetini artırmasının yanı sıra, erozyon kontrolünü de sağlıyor. Ayrıca tohum çimlenmesi ve ürünün mahsul değerini arttırıyor. Gübre kullanımını azaltarak ekonomik fayda da sağlıyor. Kendi ürettiğimiz kompost gübreyi ilçemizin muhtelif park ve bahçelerinde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında kullanıyoruz.

Hem doğaya, hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Balcı çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirasın temiz bir doğa olduğunu da sözlerine ekledi.