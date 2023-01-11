3 Milletlerarası Anlaşma 'Resmi'leşti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye arasında turizm işbirliği eylem planı ile gençlik ve spor alanında işbirliği protokolünün onaylanması hakkında kararların yanı sıra Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında karşılıklı kültür merkezlerinin kuruluşu ve faaliyetlerine ilişkin anlaşmaya ilişik notalarla birlikte onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

KKTC ile eylem planları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KKTC tarafından KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, iki ülke ve halkları arasında ulusal egemenlik, eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkeleri çerçevesinde mevcut dostane ilişkileri ve yakın işbirliğini geliştirme arzusuyla; turizmin geliştirilmesi hususunda yurt dışında tanıtımı ve gerekli olabilecek diğer hususlarda var olan işbirliğinin daha da artırılmasını amaçlıyor.