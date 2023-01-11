11 Oca 2023 - 12:27- Belediyeler G: 11 Oca 2023 - 12:28

Ankara Haber; Pursaklar’ın Gençleri Milletin Evinde...

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Pursaklar Belediyesi, ‘‘15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi’ni ve Millet Kütüphanesi’ni Görmeyen Kalmasın’’ projesi kapsamında, Fuat Sezgin Anadolu Lisesi öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini gezdi.
Ankara Haber; Pursaklar’ın Gençleri Milletin Evinde... mask
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Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile düzenlenen ‘‘15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi’ni ve Millet Kütüphanesi’ni Görmeyen Kalmasın’’ projesi kapsamında gerçekleştirilen kültür gezileri hız kesmeden devam ediyor.

Eğitim, kültür, sanat ve spor vb. birçok alanda gençlere öncelik veren Pursaklar Belediyesi, ilçede eğitim veren Fuat Sezgin Anadolu Lisesi öğrencilerini rehber eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi’ni ve Millet Kütüphanesi’ni gezdirdi.

‘‘İlerleyen zamanlarda farklı kültürel ve tarihi şehirlerimize gezilerimiz hız kesmeden devam edecek"

Sosyal ve kültürel değerleri tanıtmak amacıyla ülke genelinde çeşitli geziler düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşehrilerimizi yıl boyunca tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle öne çıkan illerimize geziler düzenliyoruz. Bu doğrultuda 15 Temmuz Demokrasi Müzesini, Millet Camisi’ni ve Millet Kütüphanesi’ni Görmeyen Kalmasın projesi kapsamında Fuat Sezgin Anadolu Lisesi öğrencilerimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesini görme fırsatı buldu. İlerleyen zamanlarda farklı kültürel ve tarihi şehirlerimize gezilerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi.
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11 Oca 2023 - 12:27 - Belediyeler

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