Ankara Haber; Pursaklar'da Kursiyerlerin Kaleminden Yeşilçam Karikatürü...

Resime ilgi duyan ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen vatandaşlara resim çizim tekniği eğitimleri veren Pursaklar Belediyesi, Ocak Ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında kursiyerlerin Yeşilçam karikatür çalışmalarını sergiledi.

Pursaklar Yaşam Merkezinde yeşilçam oyuncularının karikatürlerinin yer aldığı sergi alanını vatandaşlarla birlikte gezen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kursiyerlerin çizimlerine tam not verdi.

"Kursiyerlerimiz, harika bir iş çıkarmışlar."

Kursiyerlerin aldıkları eğitimlerin ardından ortaya koydukları eserlerin ileriye dönük olarak büyük bir umut vaat ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Gençlerimizi ve çocuklarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizi geleceğe tam donanımlı olarak hazırlamak için eğitim, spor, kültür, sanat, resim, müzik başta olmak üzere birçok alanda kurslar veriyoruz.

Bu doğrultuda Resim Kursu kursiyerlerinin aldıkları eğitimlerin ardından yapmış oldukları Yeşilçam karikatür sergisi, Yaşam Merkezimizde misafirlerini bekliyor. Birbirinden başarılı çizimler imza atan Resim kursu öğretmenlerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Harika bir iş çıkarmışlar’’ dedi.