12 Oca 2023 - 10:56- Belediyeler G: 12 Oca 2023 - 10:57

Ankara Haber; Başkan Ercan’dan Üniversiteye Hazırlanan Sincan'lı Gençlere Destek!

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Gençlerin her alanda yanında olan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, eğitimde verdiği desteklere devam ediyor. Üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencileri için oluşturulan Dijital Eğitim Modülü, Sincan Belediyesi tarafından ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılıyor. Böylece öğrenciler dijital soru bankalarına cep telefonlarından ulaşarak büyük kolaylık yaşıyor.
Ankara Haber; Başkan Ercan’dan Üniversiteye Hazırlanan Sincan'lı Gençlere Destek! mask
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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin dijital ortamda faydalanabileceği bir eğitim modülü ile soru bankaları ve konu anlatımlarını cep telefonu ve tablete taşıdı. Öğrenciler bu eğitim modülü ile her yerde diledikleri zaman soru çözebilecek, sınava hazırlanabilecekler. 

Başkan Ercan, Dijital Eğitim Modülü için gerekli olan kodları “Gençlerle Baş Başa” programı kapsamında gittiği okullarda, ziyaret ettiği Millet Kıraathanelerinde ve sokakta karşılaştığı, sohbet ettiği öğrencilerin hepsine ücretsiz olarak dağıtıyor.

17 YAYINEVİ 350 BİNDEN FAZLA SORU ÇÖZÜMÜ 

Üniversite sınavına hazırlanan lise 12. Sınıf öğrencilerine dağıtılan uygulamada bir yandan konu anlatımlı videolar ve kartlar bulunurken bir yandan da 350 binden fazla soru ve çözümü yine videolu anlatımlarla yer alıyor. 17 farklı yayınevinden alınan içeriklerle hazırlanan dijital eğitim modülü ile öğrenciler konu bazlı başarı seviyelerini de ölçebilecek. Bu sistem sayesinde her öğrenci kendi seviyesine uygun zorlukta soruları çözme imkânına ulaşabilecek. 

UYGULAMA NASIL KULLANILACAK?

Öğrenciler dağıtılan modüllere cep telefonu, tablet ve bilgisayardan giriş yapılabilecek. Kendi e-posta adresiyle belirleyecekleri şifrelerle uygulamaya kaydolan öğrenciler, ardından kendilerine verilen kodu, uygulamada “Kurumsal Kullanıcı Kodu” alanına girecek. Ardından da uygulamayı kullanmaya başlayacak.

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12 Oca 2023 - 10:56 - Belediyeler

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