Ankara Haber: Başkanı Murat Ercan’dan Öğrencilere Akıllı Kalem Sürprizi...

Başkan Ercan Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Ercan’ın onlara bir de sürprizi vardı; kırılmayan, yazımı kolay akıllı kalem seti hediye etti.

Sık sık okul ziyaretlerinde bulunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan öğrenciler için akıllı kalem seti hazırlattı. Kurşun kalemi andıran ama kırılmayan ve yazımı kolaylaştıran bu kalemleri öğrencilere bizzat Başkan Ercan dağıttı. Erkeklere siyah kızlara pembe kalemliklerle birlikte verilen akıllı kalem hediyesinden mutluluk duyan öğrenciler Başkan Murat Ercan’a teşekkür etti.

Başkan Ercan, “Hiç bitmeyen akıllı kalemler kurşun kalem gibi kolay kırılmıyor. Akıllı mekanizması ile yazı yazarken yormuyor. Böyle bir kalem gördüm ve çok hoşuma gitti. Öğrencilerimize dağıtmak istedim. Çocuklarımızın başarılarıyla her zaman gurur duyuyorum. Başarılarınız artarak devam etsin.” ifadelerini kullandı.