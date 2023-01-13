13 Oca 2023 - 09:24- Belediyeler G: 13 Oca 2023 - 09:25

Ankara Haber: Başkanı Murat Ercan’dan Öğrencilere Akıllı Kalem Sürprizi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Eğitime değer veren, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her alanda destekleyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan okul ziyaretlerine devam ediyor.
Ankara Haber: Başkanı Murat Ercan’dan Öğrencilere Akıllı Kalem Sürprizi... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Başkan Ercan Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Ercan’ın onlara bir de sürprizi vardı; kırılmayan, yazımı kolay akıllı kalem seti hediye etti.

Sık sık okul ziyaretlerinde bulunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan öğrenciler için akıllı kalem seti hazırlattı. Kurşun kalemi andıran ama kırılmayan ve yazımı kolaylaştıran bu kalemleri öğrencilere bizzat Başkan Ercan dağıttı. Erkeklere siyah kızlara pembe kalemliklerle birlikte verilen akıllı kalem hediyesinden mutluluk duyan öğrenciler Başkan Murat Ercan’a teşekkür etti.

Başkan Ercan, “Hiç bitmeyen akıllı kalemler kurşun kalem gibi kolay kırılmıyor. Akıllı mekanizması ile yazı yazarken yormuyor. Böyle bir kalem gördüm ve çok hoşuma gitti. Öğrencilerimize dağıtmak istedim. Çocuklarımızın başarılarıyla her zaman gurur duyuyorum. Başarılarınız artarak devam etsin.” ifadelerini kullandı.

 

# ankara, sincan belediyesi, ankara sincan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Etimesgut Belediyesi Hangi Parti 2023! Belediye Başkanı Kimdir? Etimesgut Belediye Başkanı hangi parti? mask
Etimesgut Belediyesi Hangi Parti 2023! Belediye Başkanı Kimdir? Etimesgut Belediye Başkanı hangi parti?
Ankara Haber; Pursaklar'da Liseler Arası Karikatür Şiir Deneme ve Karakalem Resim Yarışması mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Liseler Arası Karikatür Şiir Deneme ve Karakalem Resim Yarışması
Ankara Haber; Çankaya’da Plansız Yapılaşmaya Geçit Yok! mask
Ankara Haber; Çankaya’da Plansız Yapılaşmaya Geçit Yok!
Ankara Haber; Başkan Ercan’dan Üniversiteye Hazırlanan Sincan'lı Gençlere Destek! mask
Ankara Haber; Başkan Ercan’dan Üniversiteye Hazırlanan Sincan'lı Gençlere Destek!
Ankara Haber; Akyurt’ta Kırsal Destek Başvuruları Başladı! mask
Ankara Haber; Akyurt’ta Kırsal Destek Başvuruları Başladı!
Ankara Haber; Pursaklar'da Kursiyerlerin Kaleminden Yeşilçam Karikatürü... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Kursiyerlerin Kaleminden Yeşilçam Karikatürü...
Ankara Haber; Pursaklar’ın Gençleri Milletin Evinde... mask
Ankara Haber; Pursaklar’ın Gençleri Milletin Evinde...
Ankara Haber; Geri Dönüşümde Öncü Belediye Altındağ Belediyesi... mask
Ankara Haber; Geri Dönüşümde Öncü Belediye Altındağ Belediyesi...
TOKİ Ankara Kura Sonuçları! Sincan'da TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi Kura Çekimleri Tamamlandı! mask
TOKİ Ankara Kura Sonuçları! Sincan'da TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim Projesi Kura Çekimleri Tamamlandı!
TOKİ Ankara Kura Sonuçları! Gölbaşı’nda Yapılacak 1545 Konutun Kuraları Çekildi! mask
TOKİ Ankara Kura Sonuçları! Gölbaşı’nda Yapılacak 1545 Konutun Kuraları Çekildi!
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar'da Liseler Arası Karikatür Şiir Deneme ve Karakalem Resim Yarışması mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Liseler Arası Karikatür Şiir Deneme ve Karakalem Resim Yarışması
Ankara Haber: Kütüphane ve Çalışma İstasyonları Başkentli Öğrencileri Bekliyor! mask
Ankara Haber: Kütüphane ve Çalışma İstasyonları Başkentli Öğrencileri Bekliyor!
Ankara Haber; Başkan Ercan’dan Üniversiteye Hazırlanan Sincan'lı Gençlere Destek! mask
Ankara Haber; Başkan Ercan’dan Üniversiteye Hazırlanan Sincan'lı Gençlere Destek!
Ankara Haber; Çankaya’da Plansız Yapılaşmaya Geçit Yok! mask
Ankara Haber; Çankaya’da Plansız Yapılaşmaya Geçit Yok!
Ankara Haber; Akyurt’ta Kırsal Destek Başvuruları Başladı! mask
Ankara Haber; Akyurt’ta Kırsal Destek Başvuruları Başladı!
Ankara Haber; Pursaklar'da Kursiyerlerin Kaleminden Yeşilçam Karikatürü... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Kursiyerlerin Kaleminden Yeşilçam Karikatürü...
Ankara'da Erken Dönem Gelişimsel Çocuk Tarama Testi Devam Ediyor! mask
Ankara'da Erken Dönem Gelişimsel Çocuk Tarama Testi Devam Ediyor!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Reflektörlü Çıkartma ve Kol Bandı... mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Reflektörlü Çıkartma ve Kol Bandı...
Ankara’da Mezarlıklar Yenilenip Eksiklikleri Giderildi! mask
Ankara’da Mezarlıklar Yenilenip Eksiklikleri Giderildi!
Ankara Haber; Pursaklar’ın Gençleri Milletin Evinde... mask
Ankara Haber; Pursaklar’ın Gençleri Milletin Evinde...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Etimesgut Belediyesi Hangi Parti 2023! Belediye Başkanı Kimdir? Etimesgut Belediye Başkanı hangi parti? mask
Etimesgut Belediyesi Hangi Parti 2023! Belediye Başkanı Kimdir? Etimesgut Belediye Başkanı hangi parti?
Ankara Altındağ’daki Pazar Yerleri Açıklandı! Altındağ’da Hangi Gün Pazar Kuruluyor? Altındağ Pazar Yerleri… mask
Ankara Altındağ’daki Pazar Yerleri Açıklandı! Altındağ’da Hangi Gün Pazar Kuruluyor? Altındağ Pazar Yerleri…
Ankara Yenimahalle İlçesi Nerede Nasıl Gidilir? Yenimahalle İlçesinde Gezilecek Görülecek Tarihi Yerler! mask
Ankara Yenimahalle İlçesi Nerede Nasıl Gidilir? Yenimahalle İlçesinde Gezilecek Görülecek Tarihi Yerler!
Ankara’da Büyük Şenlik Var! Doğu ve Güneydoğu Mutfağı Önünüze Serilecek! Doğu ve Güneydoğu Gastronomi Yemek Şenliği Başlıyor... mask
Ankara’da Büyük Şenlik Var! Doğu ve Güneydoğu Mutfağı Önünüze Serilecek! Doğu ve Güneydoğu Gastronomi Yemek Şenliği Başlıyor...
Ankara Haber; Pursaklar'da Liseler Arası Karikatür Şiir Deneme ve Karakalem Resim Yarışması mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Liseler Arası Karikatür Şiir Deneme ve Karakalem Resim Yarışması
Ankara Haber: Kütüphane ve Çalışma İstasyonları Başkentli Öğrencileri Bekliyor! mask
Ankara Haber: Kütüphane ve Çalışma İstasyonları Başkentli Öğrencileri Bekliyor!
Ankara Haber; Başkan Ercan’dan Üniversiteye Hazırlanan Sincan'lı Gençlere Destek! mask
Ankara Haber; Başkan Ercan’dan Üniversiteye Hazırlanan Sincan'lı Gençlere Destek!
Ankara Haber; Çankaya’da Plansız Yapılaşmaya Geçit Yok! mask
Ankara Haber; Çankaya’da Plansız Yapılaşmaya Geçit Yok!
Ankara Haber; Akyurt’ta Kırsal Destek Başvuruları Başladı! mask
Ankara Haber; Akyurt’ta Kırsal Destek Başvuruları Başladı!
Ankara Haber; Pursaklar'da Kursiyerlerin Kaleminden Yeşilçam Karikatürü... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Kursiyerlerin Kaleminden Yeşilçam Karikatürü...

13 Oca 2023 - 09:24 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL