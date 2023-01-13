13 Oca 2023 - 16:12- Belediyeler

Ankara Haber: Çubuk Belediyesi Pazarda Vatandaşlara Çorba Dağıttı!

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Ankara’nın Çubuk ilçesinde ÇubukBazarı’nda vatandaşlara ve esnaflara sıcak çorba ikramı yapıldı. Atatürk Mahallesi’nde Perşembe günleri kurulan ÇubukBazarı isimli halk pazarında esnaf ve vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı.
Ankara Haber: Çubuk Belediyesi Pazarda Vatandaşlara Çorba Dağıttı! mask
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Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından zaman zaman vatandaşlara sıcak salep veya çorba ikramında bulunuluyor. Havaların soğuk geçtiği günlerde vatandaşların içini ısıtacak çorba ikram ettiklerini söyleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ‘’Bugünde vatandaşımıza, esnaflarımıza sıcak mercimek çorbası getirdik.

Vatandaşımıza soğuk kış gününde belediyenin yanlarında olduğunu hissettirmeye çalıştık.’’ diye konuştu. Çorba ikramı nedeniyle teşekkür eden Pazar esnafların Abdullah Ak, ‘’Havanın soğuk olması nedeniyle sabah ikram edilen sıcak çorba içimizi ısıttı. Teşekkür ederiz belediyemize’’ dedi.Belediyenin çorba ikramını sürdürmesini isteyen esnaflardan Vehbi Yılmaz’da, ‘’Çok memnunuz. Böyle devam etsin.

Başkanımızdan devamını istiyoruz’’ diye konuştu. Sabahın soğuğun da yapılanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren vatandaşlardan Ali Yanık ise, ’’Aç karnına pazara gelenler için çok iyi oluyor. Bu uygulamasından dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz’’ ifadesini kullandı.
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13 Oca 2023 - 16:12 - Belediyeler

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