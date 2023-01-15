Ankara İtfaiyesi’nin 2022 Karnesi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 2022 yılında toplam 27 bin 111 olaya müdahale etti. Hazırlanan yıl sonu raporuna göre 46 istasyon, 1180 personel ve 235 araç ile 7/24 esasına göre hizmet veren Ankara İtfaiyesi; 6 bin 953 yangında, 11 bin 688 kurtarma olayında, 1373 trafik kazasında, 4 bin 959 sel ve su baskınında Başkentlilerin yardımına koştu.

Ankara İtfaiyesi kent genelinde daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. 46 istasyon, 1180 personel ve 235 araç ile hizmet veren Ankara İtfaiyesi ekipleri; 2022 yılında toplam 27 bin 111 olaya müdahale etti.

Yangından trafik kazasına, su baskınından hayvan kurtarmaya kadar pek çok olayda Başkentlilerin yardımına koşan Ankara İtfaiyesi ekipleri; 6 bin 953 yangına, 11 bin 688 kurtarma olayına, 1373 trafik kazasına, 4 bin 959 sel ve su baskınına müdahalede bulundu.

EN BÜYÜK YANGIN NEDENİ SÖNDÜRÜLMEDEN ATILAN SİGARA VE KİBRİT

Hazırlanan rapora göre; 2022 yılında Ankara’da 6 bin 953 yangına müdahale edildi. Kent genelinde 1014 konut, 392 iş yeri, 963 araç, 318 baca, 74 trafo, 133 kulübe-baraka ve 475 çeşitli yapı yanarak zarar gördü. Ayrıca; 3 bin 584 adet de yapısal olmayan yangın meydana geldi.

Raporda; müdahale edilen 6 bin 953 yangından 2 bin 419’u dikkatsizlik ve ihmal sonucu söndürülmeden atılan sigara izmariti ve kibrit nedeniyle çıktığı ifade edildi. 1207 yangın elektrik kontağından, 324 yangın baca tutuşmasından çıkarken 292 yangın kasıtlı ve 11 yangın ise yıldırım çarpması sonucu meydana geldi.

SEL VE SU TAŞKINLARINDA ETKİN ROL OYNADILAR

2022 yılı uzun süredir Başkentte görülmemiş sağanak yağışların gerçekleştiği bir yıl olarak tarihe geçti. Ankara İtfaiyesi; sağanakların yol açtığı toplam 4 bin 959 sel ve su taşkınına müdahale etti.

İtfaiye erlerinin Başkentlilerin yardımına koştuğu sel ve su baskını olaylarının 4 bin 646’sı yağmur kaynaklı olurken, 49’u kanalizasyon taşması, 34’ü ise dere taşması sonucu meydana geldi.

İTFAİYE HAYVANLARIN YAŞAMINA DA EL UZATTI

Ankara İtfaiyesi ekiplerinin elleri insanların yanı sıra hayvanlara da uzandı. Yangınların çıktığı binalarda ve yaşanan sel felaketlerinde mahsur kalan, ağaçtan inemeyen, çeşitli yerlere sıkışıp kalan köpek ve kediler kurtarıldı.

Vatandaşlardan gelen ihbarları da dikkate alan ekipler 2022 yılında4 bin 486’sı kedi, 827’si kuş, 459’u köpek, 747’si değişik türde olmak üzere toplam 6 bin 519 hayvanı bulunduğu zor durumundan kurtararak sahiplerine ya da veterinerlere teslim etti.

TRAFİK KAZALARINA ANINDA MÜDAHALE

Başkent ve çevresinde meydana gelen 1138 otomobil, 68 tır, 65 kamyon, 26 otobüs, 9 motor, 2 iş makinesi ve 1 karavanın karıştığı toplam 1373 trafik kazasına müdahalede bulunan Ankara İtfaiyesi, kurtarma çalışmalarına destek verdi.

ON BİNLERCE KİŞİYE EĞİTİM HİZMETİ

Hem hizmet içi hem bireysel hem de resmi ve özel kurumlar ile okullarda 84 bin 504 kişiye yangına müdahale tatbikatı ile uygulamalı eğitim veren Ankara İtfaiyesi ayrıca aynı dönemde 1148 binanın baca temizliğini de yaptı.