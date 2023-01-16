Türkiye'nin 10 lezzeti AB yolunda! Ayaş Domatesi'de Var...

ANKARA (İGFA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 10 coğrafi işaretli ürün için Avrupa Komisyonu’na tescil başvurusunda bulundu. Süreçlerin tamamlanmasıyla Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bilinen ve sevilen 10 lezzet daha uluslararası tescil almış olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattıklarını ifade ederek “AB nezdinde coğrafi işaret sayısını 100’e çıkartacağız.” dedi.

Türkiye’de tescilli coğrafi işaret sayısının bin 300’ü aştığını kaydeden Bakan Varank, “Artık bu ürünlerimizin uluslararası düzeyde tesciline ve tanıtımına odaklanmamız gerekiyor” diye konuştu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Varank, AB’de Türkiye adına tescilli 8 ürün bulunduğunu süreçleri devam eden Antakya Künefesi ile birlikte sayının 9’a çıkacağını söyledi. “Ülkemizin potansiyelini göz önünde bulundurduğumuzda bu rakamları hızlı bir şekilde arttırmamız gerekiyor.” diyen Bakan Varank, "AB’ye yapılacak başvurularda Türkiye’nin 7 bölgesinden de coğrafi işaretlerin yer almasına dikkat ettiklerini belirten Varank, “Bunun yanında ürünlerin ticari potansiyellerini de göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

5 OCAK’TA TOPLU BAŞVURU

TÜRKPATENT, 2022 yılının son aylarında başvuru hazırlıklarını tamamladığı 10 coğrafi işaretli ürün için 5 Ocak’ta Avrupa Birliği Komisyonuna toplu olarak coğrafi işaret başvurusu yaptı. Bu 10 başvuruyla birlikte AB’de işlemleri devam eden başvuru sayısı 42’ye yükseldi.

Hatırlanacağı gibi, daha önce AB’den tescil alan 8 ürün şöyle: Antep Baklavası, Aydın İnciri, Aydın Kestanesi, Bayramiç Beyazı, Giresun Tombul Fındığı, Malatya Kayısısı, Milas Zeytinyağı ve Taşköprü Sarımsağı.