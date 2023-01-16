Şahsenem'e seksi kraliçe kreasyonu!

İSTANBUL (İGFA) - Pop müzik dünyasında Özbek kızı olarak şöhret basamaklarını 90’lar döneminde hızla tırmanan usta yorumcu ve hayranlarının taktığı isimle Türk dünyasının kraliçesi Şahsenem, müziğe ara verdiği dönem aldığı kilolarıyla gündem olmuştu.

Sözleşme imzalayarak anlaştığı Nişantaşı Elsa Beuty ve uzman Erol Palavan denetiminde eski günlerine dönmeye başladı.

Tepeden tırnağa bir güzellik kampına giren Şahsenem ilk hedefi yılbaşı sahne aldığı mekanda hayranlarına gösterdi ve 90’lar Şahsenemin yarısı geldi 14 Şubat sevgililer gününde sizin özlediğiniz Şahsenem olarak sahnede olacağım ifadesinde bulundu. Güzellik uzmanı Erol Palavan’ın, Şahsenem’in zayıflatma konusunda hedeflerini tutturmasıyla modacısı Fatoş Akyıldız sevilen yorumcuya hazırladığı kraliçe kreasyonuna ek olarak seksi kraliçe kreasyonu hazırlamaya başladı.