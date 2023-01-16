16 Oca 2023 - 10:50- Gündem G: 16 Oca 2023 - 10:51

'Yeni Evim' Başvuruları Başladı!

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Orta gelirlilerin düşük faizle ev sahibi olmasını amaçlayan "Yeni Evim Konut Kampanyası''nda başvurular başladı.
'Yeni Evim' Başvuruları Başladı! mask
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nca geliştirilen orta gelirlilere yönelik konut kampanyası “Yeni Evim” için başvurulara başladı. Kampanyada herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak, kura süreci olmayacak. Azami 15 yıl vade ile sıfır virgül 69'dan başlayan faiz oranıyla kredi kullandırılacak. İlk etapta 81 ilde100 bin ailenin ev sahibi olması planlanıyor.

Kampanyaya Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım aracılığıyla başvurulabilecek. Proje kapsamda sıfır evler olacak, yapımı devam edenler ve yeni başlayacak projeler de dahil edilecek. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek. Ölüm ya da boşanma gibi zorunlu sebepler dışında, alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.

# 'Yeni Evim' Başvuruları Başladı!, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim
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16 Oca 2023 - 10:50 - Gündem

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