Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Şereflikoçhisar’a Modern Kesimhane...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şereflikoçhisar’a modern bir kesimhane kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Boğaziçi Mahallesi’nde inşaat çalışmalarına devam edilen “Şereflikoçhisar Kesimhane Projesi” tamamlandığında 25 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan kesim kapasitesiyle hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da haziran ayında tanıtımını gerçekleştirdiği 100 proje arasında bulunan “Şereflikoçhisar Kesimhane Projesi”nin yapımı Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından tüm hızıyla sürüyor.

4 BİN 707 METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULUYOR

Boğaziçi Mahallesi’nde hayata geçirilen proje ile hayvanların Kurban Bayramı’nda ve diğer günlerde hijyenik bir ortamda kesiminin yapılabilmesi amaçlanıyor.

4 bin 707 metrekare arsa alanına kurulan kesimhane içerisinde 25 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan kesim kapasitesi, bir araçlık engelli park yeri ve beş araçlık otomobil park yeri bulunacak.