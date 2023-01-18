18 Oca 2023 - 16:28- Belediyeler

Ankara Haber: Altındağ Yıldıztepe Mahallesi'ne Müjde...

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Altındağ yepyeni bir Aile Sağlığı Merkezi daha kazanıyor. Yıldıztepe Mahallesi'nin Aile Sağlığı Merkezi sorunu çözüme kavuşuyor. Altındağ’a 1 Aile Sağlığı Merkezi daha…

Ankara Haber: Altındağ Yıldıztepe Mahallesi'ne Müjde... mask
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Yıldıztepe Mahallesi Celal Esat Arseven Caddesi’nde bulunan eski muhtarlık binasının yerine, modern bir Aile Sağlığı Merkezi yapmak için çalışmalar başladı. Aile Sağlığı Merkezi haberi, şimdiden vatandaşların yüzünü güldürdü. Eski muhtarlık binasının yıkılıp, yerine mahalle sakinlerinin faydalanabileceği, yepyeni ve modern bir merkez yapmayı planladıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ’ın değişen ihtiyaçlarına göre yeni yatırımlara imza atmaya devam edeceğiz” dedi. 

"ÇOK ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇTI..."

Yıldıztepe Mahallesi'nin çok önemli bir sorununu çözüme kavuşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Asım Balcı "Aile Sağlığı Merkezi, bu bölge için çok önemli bir ihtiyaçtı. Söz vermiştik. Sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezimizin tüm mahalle sakinlerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, görev yapacak değerli sağlık çalışanlarımıza ise şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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18 Oca 2023 - 16:28 - Belediyeler

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