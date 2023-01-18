18 Oca 2023 - 16:28- Gündem

Sosyal Yardım Ödemelerine Zam Geldi! Bakan Yanık Açıkladı...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: “İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarlarını bu ay memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 434.039.508,44  TL yatırdık. Farkları ise mümkün olan en kısa sürede ödemeyi planlıyoruz.”
Sosyal Yardım Ödemelerine Zam Geldi! Bakan Yanık Açıkladı... mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zam oranında artırıldığını bildirdi.

Ocak ayında ailelere yapılacak ödemelerin gecikmemesi için SED miktarının 2023 Ocak için belirlenen memur maaş artışı ve enflasyon oranından oluşan yüzde 16,48’lik oranın esas alınarak hesaplanıp ailelere ödendiğini belirten Bakan Yanık, ailelere yüzde 13,52’lik fark daha ödeneceğini kaydetti. 

SED’in her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlendiğine işaret eden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 434.039.508,44  TL yatırdık. Farkları ise mümkün olan en kısa sürede ödemeyi planlıyoruz.” ifadesini kullandı. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahiplerine yönelik birçok sosyal hizmet sunduğunu ifade eden Bakan Yanık, SED’in de çocukları desteklemek amacıyla ödendiğini anlattı. 

Aile odaklı bir sosyal hizmet modeli olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden ayrılmasını önlenmeyi amaçladıklarını dile getiren Bakan Yanık, şunları kaydetti: 

“SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin bütünlüğünü korumayı, ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşarak farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlanmalarını önemsiyoruz. SED ile aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

SED sadece maddi destekten ibaret değil. SED kapsamındaki çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz. Onlar için farklı etkinlikler düzenleyerek sosyalleşmelerini, kültürel yönden gelişmelerini destekliyoruz.” 

Bakan Yanık SED hizmetinden 160 bine yakın çocuğun yararlandığını bildirdi.

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18 Oca 2023 - 16:28 - Gündem

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