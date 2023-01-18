Ankara Haber: Teleferik Hattı Sömestirde Bakıma Alınacak!

EGO Genel Müdürlüğü tarafından 23 Ocak, 5 Şubat 2023 tarihleri arasında Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı’nda yazılım güncelleme çalışması yapılacak. Vatandaşların mağdur olmaması için sömestir tatili boyunca aynı hat güzergâhında otobüs seferleri düzenlenecek.

KRONİKLEŞMİŞ ARIZALARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Pandemi dönemi sırasında bakım, onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirerek hizmete açan EGO Genel Müdürlüğü, yapılacak yazılım güncellemesinin ardından işletme esnasında yaşanan durma gibi pek çok kronikleşmiş arızanın önüne geçmeyi hedefliyor.

Yazılım güncelleme çalışmaları 23 Ocak’ta başlayıp, 5 Şubat’ta sona erecek sömestir tatili boyunca gerçekleştirilecek.

Yazılım güncelleme çalışması sırasında teleferik hattının kapalı olması nedeniyle, bölge sakinlerinin mağdur olmaması için aynı hat güzergâhında otobüs sefer sayıları artırılacak.