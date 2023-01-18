Ankara Haber: Sömestirde ‘Sihirli Orman’ Oyunu Keçiören'de...

Bu kapsamda sömestir boyunca Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sergilenecek ‘Sihirli Orman’ isimli oyun için 9 kişiden oluşan oyuncu grubu hummalı bir prova süreci geçirdi.

Keçiören’li çocukların ve gençlerin aileleriyle birlikte keyifli bir sömestir dönemi geçireceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel etkinliklerden daha fazla istifade edebilmesi için tiyatro oyunlarımızın sayısını artırıyoruz. Çocuklarımızın sömestirde sanatla iç içe vakit geçirmesi için ise Sihirli Orman oyunumun hazırlıkları neredeyse tamamlandı. Sanata verdiğimiz önem ve gençlerimize verdiğimiz destekle kurduğumuz Genç Tiyatro Atölyesi oyuncuklarımıza, oyunumun yazar ve yönetmenine, tüm teknik ekibimize şimdiden teşekkür ediyor, herkese keyifli seyirler diliyorum.” dedi.

İlk oyunun 27 Ocak 2023 Cumartesi günü sahneleneceği tiyatro oyununun tüm seansları 14.00’te başlayacak. Tiyatroya okullarıyla birlikte katılacak öğrenciler için servis hizmeti de verilecek. ‘Sihirli Orman’ isimli oyuna 3 yaş üzeri tüm izleyiciler katılabilecek. ​